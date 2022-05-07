AK PARTİ'Lİ TURAN, ÇANAKKALE'DE ALEVİ DEDELERİYLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika
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AK PARTİ'Lİ TURAN, ÇANAKKALE'DE ALEVİ DEDELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

07.05.2022 12:52

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'deki Hıdırellez etkinlikleri kapsamında bir restoranda düzenlenen yemekte, Alevi dedeleri ile bir araya geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'deki Hıdırellez etkinlikleri kapsamında bir restoranda düzenlenen yemekte, Alevi dedeleri ile bir araya geldi.

Kentteki Alevi dedelerinin ve Alevi vatandaşlarının yer aldığı yemeğe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, İl Genel Meclisi Başkanı Neajat Önder, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yemekte yaptığı konuşmada, Çanakkale'de önemli bir nüfusa sahip olduklarını söylediği Alevi vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Onların derdi bizim derdimiz diyen Turan, şunları söyledi

85 milyonun içinde Alevi kardeşlerimiz her vatandaş gibi eşit vatandaştır, eşit yurttaştır. Bizim Aleviler ile Sünniler ile Hanefiler ile başkalarıyla artı veya eksi bir değerimiz olmaz, olmamalı. Yeri geldiğinde bu milletin beraberliğine, bayrağına, dirliğine sahip çıkmak hepimizin görevi. O yüzden diyorum ki köprü yapmak değil, kalpten kalbe köprü yapmak en kıymetlimiz. Bu topraklar hem Yunus Emre'nin hem Mevlana'nın hem Hacı Bektaş-ı Veli'nin toprakları. Bizler biliyoruz ki bu topraklar sevgiyi Yunus'tan, hoşgörüyü Mevlana'dan, muhabbeti Hacı Bektaş'tan almış topraklar. O yüzden çok kıymetli. O yüzden dünyanın gözü de burada. Alevi'nin ben Aleviyim diye gururla söylediği, Kürdün, Türkün, herkesin kendi kimliğini, siyasi kimlik, mezhebi kimlik, dinsel kimlik hepsini gururla söylediği bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Büyük mesafe aldık.

Hıdırellez'in, Türk toplumunun ve coğrafyasının özel günlerinden bir tanesi olduğunu belirten Turan, Baharın başlangıcı, muhabbetin başlangıcı, kardeşliğin başlangıcı. İstiyoruz ki bütün Hıdırellez'in ruhu tüm ülkemizin üzerine olsun, her zaman dertleri çözen, sıkıntıları gideren Hızır anlayışı ile bu işleri yapalım. Her zaman iki kıymetli Hızır ile İlyas'ın buluştuğu anlayışı ülkemize ve kardeşliğimize hakim kılalım. Biz Hıdırellez'in bu ülkedeki anlamının ne olduğunu biliyoruz. Hıdırellez bayramınızı yürekten kutluyorum dedi.

AK PARTİ'Lİ TURAN, ÇANAKKALE'DE ALEVİ DEDELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
AK PARTİ'Lİ TURAN, ÇANAKKALE'DE ALEVİ DEDELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
AK PARTİ'Lİ TURAN, ÇANAKKALE'DE ALEVİ DEDELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
AK PARTİ'Lİ TURAN, ÇANAKKALE'DE ALEVİ DEDELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

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Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Alevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ'Lİ TURAN, ÇANAKKALE'DE ALEVİ DEDELERİYLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK PARTİ'Lİ TURAN, ÇANAKKALE'DE ALEVİ DEDELERİYLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika
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