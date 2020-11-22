AK Parti'li Usta'dan CHP'ye: Kimlere neleri vaat ettiklerini açıklayamıyorlar - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, CHP'nin Anayasa değişikliği çalışması yaptığı yönündeki tartışmalarla ilgili olarak, "Bu çalışmaları yaparken kimlerle ortak olduklarını, kimlere neleri vaat ettiklerini açıklayamıyorlar. Çünkü işin içinde sırtını PKK'ya, YPG'ye dayadıklarını söyleyen, teröristlerle iş birliği içinde olduklarını söyleyen HDP ile birlikte yapıyorlar" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yönetimiyle katıldığı AK Parti Burdur 7'nci İl Kongresi, Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda yapıldı. Kongre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile partililer katıldı.