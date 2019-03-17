Ak Parti-Mhp İzmir Ortak Mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart, CHP'ye gönül veren kardeşlerimizi de Bay Kemal'den kurtarma seçimidir.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart, CHP'ye gönül veren kardeşlerimizi de Bay Kemal'den kurtarma seçimidir." dedi.



Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti-MHP İzmir ortak mitinginde vatandaşlara hitap etti.



İzmir'de doğru dürüst altyapı bulunmadığı için şehrin sokaklarının her yağmurda göle döndüğünü ifade eden Erdoğan, hem yağmur suyu hem pis su arıtma tesisleriyle İzmir'in sokaklarını ve körfezini kurtaracaklarını belirtti.



Çoğu CHP'li belediye gibi İzmir'de de çöp sorunu olduğunu söyleyen Erdoğan, "Çünkü CHP ne demektir? Çöp, çukur, çamur. Bir de Nihat Bey buna ne ilave etti? Çarpık yapılaşma. Demek ki dört ç." diye konuştu.



İzmir'in çöplerinin hala vahşi depolamayla tabiatı kirletecek şekilde bir alana yığıldığını aktaran Erdoğan, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin göreve geldiğinde ilk işlerinden birinin modern bir depolama tesisi kurmak olacağını kaydetti.



İzmirli ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, yaşlılara, engellilere 4,6 milyar liralık sosyal yardım yapıldığını anlatan Erdoğan, yatak kapasitesi 2 bin 253'ü bulan 35'i hastanelerden oluşan 109 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını, 9 sağlık tesisinin yapımının da devam ettiğini aktardı.



Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin 2 bin 60 yatağıyla gelecek yılın ikinci yarısında hizmete gireceğini bildirdi.



Türkiye'deki şehir hastanelerinin yer aldığı görüntüleri izleten Erdoğan, "Bunlar bitirdiklerimiz, benzerini de buraya yapacağız. Bunları Avrupalı bile yapamıyor, Amerika'da bile yok ama bizde var." dedi.



İkinci şehir hastanesinin de bin 200 yataklı Tınaztepe Şehir Hastanesi olacağını, proje çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Erdoğan, Kiraz'a, Menemen'e, Güzelbahçe'ye, Seferihisar'a devlet hastaneleri yapılacağını kaydetti.



"Girdiği bütün seçimleri kaybetti adam, oradan kalkamıyor"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde hastanelerde yaşananlara ilişkin televizyon programı ile Kılıçdaroğlu'nun o dönem yaptığı açıklamalarla ilgili görüntüleri izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



"(Kılıçdaroğlu) Ne diyor? '10 yıl önce daha iyiydi.' diyor. 10 yıl önce daha iyiydi de bunu iyi yapacak olan sen değil misin? Buranın genel müdürüsün ama Bay Kemal'in bir özelliği var; oturduğu yerden kalkmaz. Parti Genel Başkanlığında da böyle değil mi? Girdiği bütün seçimleri kaybetti adam, oradan kalkamıyor. Niye? Çünkü kalkarsa bir daha oturamayacak. Diyorum ki, 31 Mart, CHP'ye gönül veren kardeşlerimizi de Bay Kemal'den kurtarma seçimidir. CHP'li kardeşlerim, gelin, siz delege sisteminde bu adamdan kurtulamazsınız ama demokratik olarak sandıkta bundan kurtulursunuz. Verin burada Cumhur İttifakı'na oyları ve işte gördünüz bundan bir şey olmaz, 5 koyun verin kaybeder gelir."



"Denizli-Aydın kesiminin ihalesine 26 Mart'ta çıkıyoruz"



Erdoğan, İzmir'de 18 bin toplu konut yapıldığını, imar barışıyla 793 bin İzmirlinin sıkıntısının çözüldüğünü belirterek, adalet hizmetlerinin daha hızlı sonuçlandırılması için istinaf mahkemesinin faaliyete geçirildiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul-İzmir arasını 8 saatten 3,5 saate indirecek İstanbul-İzmir otoyolu projemizi bu yıl bitiriyoruz." dedi.



Erdoğan, mitingin ardından canlı bağlantıyla otoyolun Balıkesir kuzey ve batı kavşakları arasındaki 32,5 kilometre ve Akhisar-Saruhanlı kavşakları arasındaki 32,5 kilometre olmak üzere 65 kilometrelik kesiminin daha resmen hizmete açılacağını ifade etti.



Otoyolun Balıkesir-Edremit-Ayvalık yoluna bağlantısının da sağlanacağını, Balıkesir geçişinin 30 dakikadan 15 dakikaya ineceğini vurgulayan Erdoğan, "Akhisar-Saruhanlı kısmıyla da İzmir'e kadar kesintisiz ulaşımı sağlamış bulunuyoruz. Artık Akhisar şehir geçişi de 20 dakikada değil 5 dakikada bitecek. Akhisar-İzmir arası mevcut yolla 1,5 saat sürerken otoyolun devreye girmesiyle 50 dakikada katedilecek. Çanakkale Köprüsü'nü de içeren Kuzey Marmara Otoyolu Balıkesir üzerinden İzmir'e de bağlanacak. İzmir'i Antalya'ya bağlayacak otoyolun Denizli-Aydın kesiminin ihalesine 26 Mart'ta çıkıyoruz." şeklinde konuştu.



Erdoğan, İzmir-Manisa yolu üzerindeki Sabuncubeli Tüneli ve bağlantı yollarının tamamlanıp hizmete sunulduğunu hatırlattı.



Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun yapımının devam ettiğini, eylülde tamamlanarak trafiğe açılacağını ifade eden Erdoğan, yapımı süren Aliağa ayrımı yeni Foça yolunun, İzmir-Çeşme ayrımı Balıkova-Mordoğan-Karaburun yolunun, Ödemiş-Kiraz ayrımı Beydağı yolunun, Koyundere kavşağı Menemen-Manisa ayrımı yolunun, Selçuk-Kuşadası-Davutlar ayrımı yolunun ve Torbalı-Kemalpaşa köprülü kavşağının bu yıl tamamlanacağını kaydetti.



(Sürecek)

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