AK Parti MKYK üyesi Baybatur ABD'yi şiddetle kınadı - Son Dakika

AK Parti MKYK üyesi Baybatur ABD'yi şiddetle kınadı

25.04.2021 11:48
AK Parti MKYK üyesi Baybatur ABD'yi şiddetle kınadı, System.String[]

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için 'soykırım' ifadesi kullanmasına sert tepki gösterdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için 'soykırım' ifadesi kullanmasına sert tepki gösterdi. Tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun açıklamayı kabul edilemez olarak niteleyen Baybatur, "ABD Başkanı Biden'ın tarihi gerçeklerle bağdaşmayan ve siyasi saiklerle yaptığı sözde 'soykırım' açıklamasını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyorum. Bu açıklama bizim için yok hükmündedir" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözde 'soykırım' açıklamasının ne tarihi, ne de gerçekleri değiştiremeyeceğini vurgulayan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Geçmişi belgelerle tescillenmiş soykırımlarla dolu ABD; soykırım nedir görmek istiyorsa önce kendi tarihiyle yüzleşmelidir" dedi.

Kuruluşu 70 milyon Kızılderili, 35 milyon Afrikalıya yapılan soykırımla başlayan, Kore'den, Vietnam'dan Japonya'ya, Afganistan'dan, Kong'dan Irak'a kadar milyonlarca insanın kanı ile varlığını sürdüren ABD'nin seçimleri bile tartışmalı başkanı dedi diye şanlı Türk tarihine asla leke sürülemeyeceğini belirten Baybatur, şunları kaydetti: "Ermeni tehcirini soykırımla ilintilendirmek insanlığa hakarettir, tarihe bühtandır. Tam tersi, Ermeni çeteleri 1.Dünya Savaşı sonrası Osmanlı topraklarının emperyalistler tarafından işgalini fırsat bilip işgalcilerle işbirliği yaparak devlet içinde devlet kurma hayaliyle milletimize dönük soykırım suçu işlemiştir. Her fırsatta medeniyet ve insan haklarından bahsedip kendi yaptıklarını görmezden gelen sözde İnsan Hakları Savunucuları, ne kadar uğraşırsa uğraşsın biz gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz. ABD Başkanı Biden'ın tarihi gerçeklerle bağdaşmayan ve siyasi saiklerle yaptığı tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun sözde 'soykırım' açıklamasını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyorum. Bu açıklama bizim için yok hükmündedir."

HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamaya da tepki gösteren Baybatur, teröriste terörist diyemeyen HDP'yi, bir asır önce Doğu Anadolu Bölgesi'nde katliam yapan Ermenileri aklamaya çalışmakla suçladı. HDP'nin her zaman olduğu gibi Türkiye'nin hasımlarıyla aynı karede yer aldığına işaret eden Baybatur, ABD Başkanı Biden'la aynı dili kullanan HDP karşısında tek kelime bile edemeyen CHP ve İYİ Parti'yi de eleştirdi. Seçimlere HDP ile gizli ittifak yaparak girenlerin Ermeni tezini savunan HDP karşısında sessizliğe büründüğünü söyleyen Baybatur, "HDP'nin son yıllarda yürüttüğü tüm tahrik ve ihanet siyasetine rağmen Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı duydukları kin ve onlarca yıllık iktidar hırsları ağır basan 'Millet İttifakı' bileşenleri CHP ve İYİ Parti milletimize düşmanlık eden bu partiyle yan yana yürümekte bir beis görmemekte, söylenenlere ağızlarını dahi açmamaktadır. Bu nedenle, HDP'nin 24 Nisan sözde 'Ermeni soykırımı' hakkındaki skandal tweetine ve açıklamasına da tepki verilmemiştir" dedi. - MANİSA

AK Parti MKYK üyesi Baybatur ABD'yi şiddetle kınadı

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Amerika Birleşik Devletleri, Soykırım, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti MKYK üyesi Baybatur ABD'yi şiddetle kınadı - Son Dakika


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