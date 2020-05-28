AK Parti'nin Balıkesir mesaisi hız kesmiyor - Son Dakika

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran milletvekilleriyle birlikte Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu. Balıkesir için önemli olarak nitelendirilen projeler hakkında İl Başkanı Başaran Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarıyla görüşmelerde bulundu.



AK Parti, Balıkesir'in gündemindeki proje ve planlamalar için Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarında gerçekleşen görüşmelere İl Başkanı Ekrem Başaran, Milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz katıldı. Balıkesir'in ilgili bakanlıklar nezdinde sorumluluk alanında olan konularda detaylı bilgiler aktarılarak, talepler sıralandı ve projeler için destek istendi.



"Balıkesir için istediğimizi aldık"



Görüşmelerin verimli geçtiğini belirten AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, "Parti olarak birlikte hareket etmenin, Ankara nezdinde nasıl olumlu sonuçlar ve geri dönüşler getirdiğini gördük. Etkili bir koordinasyon, sorunlara ciddiyetle yaklaşmanın, muhataplarla verimli bir iletişim ve işbirliğinin açamayacağı kapı yok. Tam anlamıyla Balıkesir, Ankara'da tam saha press ve hızlı hücumla sonuca odaklandı. Bu strateji Balıkesir'i olduğu noktadan daha ileriye taşıyacaktır. Balıkesir'in taleplerini yerinde bularak gündeme alan Bakanımız ve Bakan Yardımcımıza bu anlamda teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Balıkesir'in sulama ve ıslah projeleri gündemde



Ankara'daki temaslarında ilk olarak Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i ziyaret eden Balıkesir heyeti başta İvrindi Ardıçtepe, Savaştepe Sarıbeyler, Havran Madra barajlarının ödenek konuları olmak üzere Tarımsal Sulama Birlikleri gündemini; Edremit çayı, Ayvalık Nikita deresi ve Susurluk deresi, Gönen çayı ıslah projelerini ve daha önce askıya alınan Balıkesir Çay deresi ıslah projesinin tekrar yatırım planlamalara dahil edilmesini konularını etraflıca görüşerek fikir alışverişinde bulundu. Balıkesir heyetinin aktardığı konulara ilgili olumlu bir yaklaşım gösteren Bakan Yardımcısı Metin, ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek, talepleri gündeme alınıp yerine getirileceğini ifade etti.



Bakan ile ulaşım ve altyapı için görüşüldü



Balıkesir heyetinin ikinci önemli ziyareti ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yapılan görüşmelerde hızlı trenin Balıkesir'e gelmesi, şehir içinde kalan mevcut demiryolunun deplasmanı ve İstasyon Meydanı'nın kent meydanı yapılabilmesi öncelikli gündem maddeleriydi. Ayrıca Dursunbey, Savaştepe, Bergama korucu yolu ile Balıkesir'deki muhtelif altyapı ve kavşak yatırımları, Güre'deki balıkçı barınağının genişletilmesi, Marmara Adası Okullar iskelesinin yapımı konularının görüşüldüğü ve bilgi paylaşıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. - BALIKESİR