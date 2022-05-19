AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları konusunda, "NATO'ya yeni üye olacak devletlerin her halükarda terörle bağını kesmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

MYK toplantısında genel başkan yardımcıları tarafından sunumlar yapıldığını ve TBMM'deki çalışmaların ele alındığını belirten Çelik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Çelik, hayatını kaybeden NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt için başsağlığı dileğinde bulundu.

Kırım Tatar Türklerinin, Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in kararıyla, öz yurtlarından bir gecede koparılarak insanlık dışı şartlarda, tren vagonlarıyla Orta Asya'ya sürgün edilişinin 78. yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, bugünlerde Kırım Tatarlarının aynı zorlukları farklı bir açıyla yaşadıklarını belirtti.

Çelik, "Kırım Tatarlarının iradesi, gücü ve kendi milli kimliklerini olan bağlılıkları ve direniş konusundaki azimleri onları tarihten yok etmek isteyenlerin amaçlarını ulaşmalarına engelledi. Bugün de Mustafa Cemiloğlu başta olmak üzere bu verilen mücadelenin aynı şekilde sürdüğünü, milli kimlik konusundaki hassasiyetinin devam ettiğini görüyoruz." dedi, Kırım Tatarı şehitlerini rahmetle andı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları

Çelik, terörle mücadele konusundaki kararlılığın aynen sürdüğünü belirterek her geçen gün terör örgütlerine verilen birtakım siyasi ve askeri desteklerle ilgili yeni bilgilere ulaştıklarını ve bunlarla ilgili yeni mücadele taktikleri ve yöntemleri geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, AK Parti açısından NATO sürecinin ilkelere, prensiplere ve kurallara bağlı olarak yürütülmesinin her zaman önemli olduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik şöyle devam etti:

"Burada ilkelere bağlı olarak NATO'nun genişleme vizyonuna, prensip olarak her zaman bu destekler verildi ama müttefiklerimizden bazıları başta olmak üzere bir NATO üyesi olan Türkiye'nin, düşmanı olan terör örgütlerine verilen askeri ve siyasi destekleri Cumhurbaşkanı'mız hem Birleşmiş Milletler kürsüsünden hem başka kürsülerden yüksek sesle ifade etti. 11 Eylül olaylarından sonra Washington Anlaşması'nın 5. maddesinin ilk defa uygulanması ile ortaya çıkan tabloda terörizm net şekilde bir küresel tehdit ve hedef olarak, mücadele hedefi olarak ele alınmıştı. Ama Türkiye'nin terörizmle mücadelesinde aynı desteğin verildiğine hiçbir zaman şahit olmadık."

Çelik, Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadele ettiği sırada bazı müttefiklerinin Patriot hava savunma sistemlerini ülkelerine geri götürdüklerini anımsatarak terör örgütlerine verilen desteğin "Türk askerine, polise ve sivil vatandaşlara dönük saldırı" olarak ortaya çıktığını kaydetti.

"Düşmanımıza verilen bu destek hiçbir şekilde kabul edilemez, bunun müttefiklik bağlamında herhangi bir şekilde izah edilmesi asla mümkün değildir." ifadesini kullanan Çelik, "DEAŞ'la mücadele ediyor bahanesiyle" PKK/ YPG terör örgütüne destek verilmesinin, her şekilde ilkesiz ve siyasi açıdan gayriahlaki bir yaklaşım olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"NATO içerisindeki konsensüsün korunması hassasiyetini dile getiriyoruz"

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'nin beklentisine ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi açık bir talepte bulunuyor. NATO'ya yeni üye olacak devletlerin her halükarda terörle bağını kesmesi gerekir. Şimdi aslında bunu NATO ittifakı içerisindeki konsensüse karşıymış gibi göstermeye çalışıyorlar. Özellikle Lüksemburg Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları bu meseleyi hiçbir şekilde anlamadığını gösteriyor. Sanki Türkiye bir konsensüs varmış da bu konsensüse karşı olarak hareket ediyormuş... Tam tersine Türkiye, NATO içerisindeki konsensüsün korunması bakımından bu hassasiyetlerini dile getirmiş oluyor. Hem kendi milli güvenliği açısından dile getiriyor hem de NATO'nun içerisindeki konsensüsün korunması bakımından..."

"Böyle bir şey kabul edilemez"

Çelik, Avrupa Polis Teşkilatı'nın raporlarında İsveç'in, Suriye'nin Haseki kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin irtibat ofisi aracılığıyla örgütün altyapı çalışmalarına destek verdiğinin net şekilde görüldüğünü söyledi.

Ömer Çelik şöyle devam etti:

"Daha da korkuncu İsveç Savunma Bakanı, doğrudan PKK/YPG'nin başındaki, Suriye'deki başındaki şahısla 'Zoom' üzerinden bir toplantı gerçekleştirebiliyor. Ondan sonra diyor ki 'Ben sorunun ne olduğunu tam olarak anlamıyorum, bununla ilgili olarak Türkiye ile konuşmaya hazırım'. Sorun şudur; NATO bir güvenlik örgütüdür, bu güvenlik örgütünün en büyük mücadele alanlarından bir tanesi küresel terörizmdir. Siz doğrudan bir NATO üyesi ülkenin terör hedefi olarak gösterdiği terör yapılarıyla bir temas içerisindesiniz ve onlara destek veriyorsunuz. Birincisi, bu örgütler sizin ülkenizin içerisinde para topluyorlar, bu toplanan paralar silah olarak örgüte dönüyor ve daha sonra da NATO İttifakı'nın en önemli ülkelerinden olan Türkiye'nin askerine, polisine ve sivil vatandaşlarına karşı bir tehdit uyguluyor. İkincisi, ilkesizlik ve tutarsızlık şudur; hem NATO içerisindeyiz hem de bize silah ambargosu uyguluyorsunuz. Bu ülkelerin de bu şekilde, yeni üye olmaya çalışan ülkelerin de bu şekilde yaptığı davranışlar var. Böyle bir şey söz konusu olamaz, böyle bir şey kabul edilemez."

Türkiye'nin, NATO ilkelerine ve prensiplerine uygun davranılmasını istediğini vurgulayan Çelik, "Hala diyorlar ki 'Biz açık olarak bizden ne istendiğini anlayamıyoruz'. Açık olarak istenen şu; insanlığa karşı suç işleyen bu terör örgütlerine destek vermeyi kesmenizi istiyoruz, bu kadar net." ifadesini kullandı.

(Sürecek)