AK Parti Trakya teşkilatlarınca Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika

AK Parti Trakya teşkilatlarınca eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ ve gazeteci Can Ataklı'nın darbe, CHP'li Fikri Sağlar'ın ise başörtüsü ile ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Edirne Adliyesinde suç duyurusunda bulunulmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğrudan milletin yürüttüğü ve onun temsilcisi olan TBMM'nin yönettiği bir istiklal mücadelesi sonunda kurulduğunu belirtti.

Her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler olduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Milli irade düşmanlığı, kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştır. Faşizmin en ilkel, en karanlık, en nobran söylemleri ve eylemleriyle millete, milletin değerlerine, tarihine, kültürüne saldıran köhne zihniyetin mensuplarıyla mücadele etmek, kendine bu ülkenin demokrat, yerli ve milli bireyi olarak gören herkesin en başta gelen sorumluluğudur.

Yakın tarihte 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a uzanan nice acı hatıraları hala hafızasında canlı olan milletimiz, faşist zihniyete karşı gösterdiği ilkeli ve güçlü duruş sayesinde, ülkemizin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımının partimiz vasıtasıyla gerçekleştirilebilmesini sağlamıştır."

Kırklareli ve Tekirdağ

AK Parti İl Başkanı Alper Çiler de yaptığı yazılı açıklamada, darbe ve felaket çığırtkanlığı yapan zihniyetin, ülke için tehditlerin kendisi kadar tehlikeli olduğunu belirtti.

Eski genelkurmay başkanlarından Başbuğ'un açıklamalarının da zihinlerin gerisindeki darbe sevdasını açık ettiğini ileri süren Çiler, "Demokrasinin kalbi milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasimize, partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımız'a yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak, suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan da Tekirdağ Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, hak ve özgürlük mücadelesinde ülkenin elde ettiği kazanımlara, vesayetten darbeye, terör örgütlerinin saldırılarından uluslararası tuzaklara kadar nice badireleri göğüsleyerek sahip çıkan milletin, karanlık zihniyete de hak ettiği dersi, demokrasi ve hukuk sınırları içinde vereceğinden şüphe duymadıklarını kaydetti.