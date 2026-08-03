AK Parti'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan ilk mesaj: Vira Bismillah

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek AK Parti saflarına katılan ve rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, kamuoyunda geniş yankı uyandıran transferinin ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kararının gerekçesini açıklayan Çerkez, kamuoyuna net mesajlar verdi.

"VİRA BİSMİLLAH"

"Vira Bismillah" diyerek sözlerine başlayan Çerkez, 40 yıllık devlet tecrübesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"40 yıl boyunca devletime ve milletime hizmet etmiş biri olarak; Bugün de tek gayem; seçim öncesinde Çekmeköylü hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek, ilçemize daha güçlü projeler kazandırmak ve kalıcı eserler bırakmaktır. Yaptığım değerlendirmeler sonucunda AK Parti saflarına katılma kararı aldım. Bu süreçte bizlere yakın ilgi ve destek gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, İl Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir’e ve İlçe Başkanımız Sayın Fatih Sırmacı’ya gönülden teşekkür ediyorum."

İLK MÜJDE: YEŞİL YOL PROJESİ

Çekmeköy'ün kronikleşen sorunlarına hızlıca çözüm üreteceklerini belirten Başkan Çerkez, ilçedeki trafik ve ulaşım yükünü hafifletecek olan "Yeşil Yol Projesi"ni de ilk icraat olarak müjdeledi. Projenin ilçeye hayırlı olmasını temenni eden Çerkez, desteklerini esirgemeyen tüm Çekmeköylülere teşekkür ederek açıklamasını sonlandırdı.

YORUMLARA KAPATTI

Öte yandan, parti değişikliğiyle siyaset gündemine oturan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in, sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklamanın ardından paylaşımını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.