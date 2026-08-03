AK Parti'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan ilk mesaj: Vira Bismillah - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan ilk mesaj: Vira Bismillah

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çerkez amacının hemşehrilerine verdiği sözleri tutmak olduğunu belirtti. Kararında hizmet odaklı bir değerlendirme yaptığını vurgulayan Çerkez, ilçedeki trafik sorununu hafifletecek Yeşil Yol Projesi’ni de müjdeledi. Öte yandan Çerkez'in kritik paylaşımını yorumlara kapatması dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek AK Parti saflarına katılan ve rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, kamuoyunda geniş yankı uyandıran transferinin ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kararının gerekçesini açıklayan Çerkez, kamuoyuna net mesajlar verdi.

"VİRA BİSMİLLAH" 

"Vira Bismillah" diyerek sözlerine başlayan Çerkez, 40 yıllık devlet tecrübesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"40 yıl boyunca devletime ve milletime hizmet etmiş biri olarak; Bugün de tek gayem; seçim öncesinde Çekmeköylü hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek, ilçemize daha güçlü projeler kazandırmak ve kalıcı eserler bırakmaktır. Yaptığım değerlendirmeler sonucunda AK Parti saflarına katılma kararı aldım. Bu süreçte bizlere yakın ilgi ve destek gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, İl Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir’e ve İlçe Başkanımız Sayın Fatih Sırmacı’ya gönülden teşekkür ediyorum."

AK Parti'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan ilk mesaj: Vira Bismillah

İLK MÜJDE: YEŞİL YOL PROJESİ

Çekmeköy'ün kronikleşen sorunlarına hızlıca çözüm üreteceklerini belirten Başkan Çerkez, ilçedeki trafik ve ulaşım yükünü hafifletecek olan "Yeşil Yol Projesi"ni de ilk icraat olarak müjdeledi. Projenin ilçeye hayırlı olmasını temenni eden Çerkez, desteklerini esirgemeyen tüm Çekmeköylülere teşekkür ederek açıklamasını sonlandırdı.

YORUMLARA KAPATTI

Öte yandan, parti değişikliğiyle siyaset gündemine oturan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in, sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklamanın ardından paylaşımını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Medya, Orhan Çerkez, Çekmeköy, AK Parti, Siyaset, Trafik, Medya, Son Dakika

Son Dakika Çekmeköy Belediyesi AK Parti'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan ilk mesaj: Vira Bismillah - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Tabi yorumlara kapatacak küfür duymanak icin mecbur 1 0 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    hemen muslumanliga da geçiş yapmış 0 1 Yanıtla
  • İsmail Yıldırım İsmail Yıldırım:
    reis emekliyi unutma, sadece en düşük maaşlı emekliyi değil hepsini hesaba kat 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı
Türkiye’de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor
Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi
Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar
Süleyman Soylu’dan yıllar sonra gelen itiraf: Gece 3’e kadar uyumadım Süleyman Soylu’dan yıllar sonra gelen itiraf: Gece 3'e kadar uyumadım
İran, Umman ile Hürmüz Boğazı’na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı
Gebze’de kaçmak isterken merdivenden düşen şüpheli yakalandı Gebze’de kaçmak isterken merdivenden düşen şüpheli yakalandı
Kur’an kursu için Mardin’den Şırnak’a giden iki çocuk sırra kadem bastı Kur'an kursu için Mardin’den Şırnak'a giden iki çocuk sırra kadem bastı
Kastamonu’da tarlada insansız hava aracı bulundu Kastamonu’da tarlada insansız hava aracı bulundu
Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı

19:06
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
18:51
Büyükçekmece’de Toprak Kayması: Mahsur Kalanlar İçin Kurtarma Çalışması
Büyükçekmece'de Toprak Kayması: Mahsur Kalanlar İçin Kurtarma Çalışması
18:29
Gençlerbirliği’ne gelen yasak İrfan Can Eğribayat transferini iptal ettirdi
Gençlerbirliği'ne gelen yasak İrfan Can Eğribayat transferini iptal ettirdi
18:26
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın internet aramaları şoke etti
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın internet aramaları şoke etti
18:20
Ahmet Çakar, ’’Alacaksan böylelerini al’’ deyip Dursun Özbek’e 2 yıldız ismi önerdi
Ahmet Çakar, ''Alacaksan böylelerini al'' deyip Dursun Özbek'e 2 yıldız ismi önerdi
17:47
Uzak Şehir dizisine bomba bir transfer daha
Uzak Şehir dizisine bomba bir transfer daha
17:16
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
16:38
Çok partili dönemde bir ilk Koca kentte CHP’li belediye başkanı kalmadı
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı
15:40
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
14:47
AK Parti’den muhalefete “çerçeve yasa“ bilgilendirmesi
AK Parti'den muhalefete "çerçeve yasa" bilgilendirmesi
14:46
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 19:12:54. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan ilk mesaj: Vira Bismillah - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.