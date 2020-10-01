Akdeniz'in charter lideri Antalya - Son Dakika

KENT Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, koronavirüs sürecinde eylül ayı turizm rakamları üzerinden yaptığı değerlendirmede, Antalya'nın 4 bin 647 charter uçuşla Mayorka, Girit, Rodos, Dubrovnik gibi rakiplerini geride bıraktığını açıkladı. Charter seferlerle Antalya'ya, eylül ayında 967 bin 855 turist geldi.

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz, koronavirüs nedeniyle turizm sektöründe türbülanslı yaz döneminin sona erdiğini ve 1 Ekim itibarıyla sonbaharın başladığını söyledi. Recep Yavuz, eylül ayında yurt dışından Antalya'ya 4 bin 647 uluslararası charter uçuşu gerçekleştiğini açıkladı. Yavuz, eylülde uçak doluluklarının yüzde 91 olarak gerçekleştiğini kaydetti.