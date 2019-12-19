Akdeniz Üniversitesi'nin Erasmus Başarısı - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi'nin Erasmus Başarısı

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi, Türkiye Ulusal Ajans yetkilileri tarafından Erasmus+ programı staj hareketliliği kapsamında öğrenci alan üniversiteler sıralamasında birinci oldu.

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Akdeniz Üniversitesi, Türkiye Ulusal Ajans yetkilileri tarafından Erasmus+ programı staj hareketliliği kapsamında öğrenci alan üniversiteler sıralamasında birinci oldu.


Erasmus+ Programı faaliyetlerinden Yükseköğretimde Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA103 projeleri Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda, Türkiye Ulusal Ajans yetkilileri tarafından Akdeniz Üniversitesi'nin Erasmus+ programı staj hareketliliği kapsamında öğrenci alan üniversiteler sıralamasında birinci olduğu ilan edildi.


Akdeniz Üniversitesi'nin uluslararası öğrenciler tarafından her yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirten Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Binnur Genç İlter, "Erasmus+ programı kapsamında 2018-2019 yılı içerisinde öğrenim için gelen öğrenci sayısı 116, staj için gelen öğrenci sayısı 84'tür. Bunun yanında personel değişimine de imkan sağlayan Erasmus+ programı kapsamında ders vermek için gelen akademik personel sayısı 54 ve eğitim almak için gelen sayısı 41'dir. Erasmus+ programında Türkiye genel sıralamasında üniversiteler arasında 4. sırada yer alıyoruz. Bu oldukça önemli bir başarıdır" diye konuştu. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:08 Kaynak: İHA
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