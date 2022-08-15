Doğu Akdeniz'in yayla tatili rotası Başkonuş'tan geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Doğu Akdeniz'in yayla tatili rotası Başkonuş'tan geçiyor

15.08.2022 11:34

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasındaki Kahramanmaraş'ın Başkonuş Yaylası, serin havasıyla doğada vakit geçirmek isteyenlerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasındaki Kahramanmaraş'ın Başkonuş Yaylası, serin havasıyla doğada vakit geçirmek isteyenlerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Manzarası, sık orman yapısı, bol oksijeniyle ilgi çeken, kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta 1325 rakımda bulunan Başkonuş Yaylası, sıcak havadan ve şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyenleri ağırlıyor.

Yaylanın çeşitli yerlerine çadır kuranlar, gündüzleri serin havanın tadını çıkarırken, geceleri ise ısınabilmek için soba yakıyor.

Kır lokantası, bungalov orman evleri, spor, çadır kamp, karavan kamp, piknik ve çocuk oyun sahalarının bulunduğu yaylada, ATV ile safari gibi çeşitli etkinlikler de yapılabiliyor.

Başta Gaziantep, Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman gibi illerden bölgeye gelen ziyaretçiler, burada serin havanın keyfini çıkarıyor.

"Çadır kamplarımız yoğun ilgi görüyor"

Başkonuş Yaylası Tesisleri Konaklama Hizmetleri Müdürü Ayhan Dinler, AA muhabirine, yaylaya her mevsim Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden ziyaretçi geldiğini söyledi.

Bölge ve çevre kentlerde sıcaktan bunalan vatandaşların Başkonuş Yaylası'nı tercih ettiğini anlatan Dinler, şunları kaydetti:

"Çevre illerden büyük oranda talep görmek bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Şu dönemde hava sıcaklığının fazla artması sebebiyle misafirlerimiz kendilerini ormanın derinliklerine bırakıyor. Bu bölgedeki konaklama ve diğer imkanlardan faydalanarak bir nebze de olsun sıcaklıklardan uzak kalmaya çalışıyor. Çadır kamplarımız yoğun ilgi görüyor. Çadır kamplarını grup halinde de ağırlıyoruz. Kent merkezindeki gürültü ve kalabalık ortamdan kurtulup bir nebze rahat hava alabilmeleri için herkesi yaylamıza davet ediyoruz. Yoğunluğumuz artmaya devam ediyor. Biz bundan dolayı memnunuz. Misafirlerimizin istek ve taleplerine gerektiği ölçüde cevap vermeye çalışıyoruz. Hafta sonu yoğunluğumuz çok fazla oluyor. Yaylada hafta sonları 450 çadırı buluyoruz."

"İnsanın huzur bulduğu bir yer"

Gaziantep'ten kamp yapmak için gelen Haluk Sağlam da sıcak hava nedeniyle serinlemek için yaylayı tercih ettiğini söyledi.

Yaylanın birçok özelliğiyle ön plana çıktığını dile getiren Sağlam, "Daha önceden çok sık geldiğim bir yer. Hem doğasıyla hem havasıyla gerçekten güzel bir yer. İnsanın huzur bulduğu bol oksijenin olduğu bir yer. Serin olması da tabii tercih sebebi çünkü şehirde binaların içinde tıkılıp kalıyoruz." diye konuştu.

Osmaniye'den yaylaya kamp yapmak için gelen Yakup Gözüaçık da sıcak havanın kendisini bunalttığını ifade etti. Yaylanın serin havasının iyi geldiğini dile getiren Gözüaçık, "Osmaniye'de sıcaktan duramaz oldum. 2-3 yıldır buraya devamlı tatile geliyoruz. Buranın havasından çok memnunuz." dedi.

Önder Demiralay da kent merkezinin sıcaklığından kurtulmak için yaylaya geldiğini ve yapılan hizmetlerle bölgenin daha da güzelleştiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Yeni doğan bebeği tarlaya bırakmışlar Yeni doğan bebeği tarlaya bırakmışlar Mersin'deki 2 milyon uyuşturucu hap operasyonunun zanlıları adliyeye sevk edildi Mersin'deki 2 milyon uyuşturucu hap operasyonunun zanlıları adliyeye sevk edildi
Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz'in yayla tatili rotası Başkonuş'tan geçiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
16:30 Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
17:34 Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 17:57:58. #1.12#
SON DAKİKA: Doğu Akdeniz'in yayla tatili rotası Başkonuş'tan geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement