Akıncı Üssü Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü 'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.Sanık eski binbaşı Eyüp Has, esasa ilişkin beyanında suçlamaları kabul etmedi.Has, 15 Temmuz'da daha önceden belirlenen nöbetini Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda tuttuğunu belirterek, "Burada bulunmamın tek sebebi o gün nöbetçi olmamdır. Eğer o gün nöbetçi olmasaydım şimdi görevimin başında olacaktım." diye konuştu.Bulunduğu yerden nöbeti boyunca ayrılmadığını ve bu yüzden de karargahta yaşananlardan haberdar olmadığını savunan Has, darbe girişimine yönelik kimseden emir almadığını ve bu girişime destek vermediğini iddia ederek, nöbet yerinden sadece bir kez ayrıldığını ve nizamiyeye gittiğini, bunun dışında nöbetçi amir odasından çıkmadığını ileri sürdü."Ben nöbetimi tuttum." diyen Has, suçlamaları reddetti.FETÖ ile bağının bulunmadığını ileri süren sanık Has, tahliyesini ve beraatini talep etti.Eski tümgeneral de suçlamaları reddettiDönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Şube Başkanı sanık eski tümgeneral Serdar Gülbaş da savunmasında suçlamaları reddetti. Erzincan 'da devre arkadaşı Uğur Buldu'nun babasının cenazesine katıldıktan sonra İstanbul 'da Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününe gittiğini anlatan Gülbaş, Moda Deniz Kulübü'ndeki düğün sırasında buraya gelen darbeci askerlerce yere yatırılıp ellerinin arkadan kelepçelendiğini söyledi.İlerleyen süreçte orduevine götürüldüklerini ifade eden Gülbaş, ellerinin kelepçelenmediği yönündeki iddianın doğru olmadığını savundu.Sanık Gülbaş, darbecilerle birlikte hareket etmediğini, hatta karşılarında olduğunu öne sürerek, onları desteklemiş olsaydı Erzincan'daki düğünden sonra Ankara'ya dönüp karargahta kalabileceğini iddia etti.Akıncı Üssü'ne gitmediğini, adının geçtiği bir beyanın bulunmadığını savunan Gülbaş, aynı şekilde Kayseri 'de, Konya 'da, Malatya 'da, Eskişehir 'de, İzmir 'de, hatta Ankara'da başka birliklerdeki olaylarda isminin geçmediğini ileri sürdü.Gülbaş, esasa ilişkin mütalaada, sözde atama listesinde adına, "Genelkurmay Lojistik Başkanı" olarak yer verilmesiyle ilgili suçlama yöneltildiğini belirterek, bunun bilgisi ve onayı olmadan yapıldığını kaydetti.Darbeyi planlayıp organize edenlerle birlikte olmadığına değinen Gülbaş, hiçbir planlama ve organizasyon toplantısına katılmadığını dile getirdi.Sanık Gülbaş, 15 Temmuz'da da makam ve rütbesini kullanarak, astlarına darbe teşebbüsüne yönelik bir emir vermediğini savundu.FETÖ ile bağının olmadığını iddia eden Gülbaş, tahliye ve beraat talep etti.Terörle mücadele iddiasıDarbe girişiminin yaşandığı dönemde Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı 221. Filo Komutanlığında görev yapan sanık eski yüzbaşı Adem Çakır da terörle mücadele harekatı kapsamında verilen emir üzerine birliğe gittiğini ileri sürdü.Terörle mücadele harekatı dışında bir emir vermediğini ve almadığını kaydeden Çakır, suçlamaları reddetti.Çakır da tahliyesini ve beraatini talep etti.Duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.