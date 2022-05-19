Akpm Türkiye Raportörleri, Kaftancıoğlu'nun Dava Süreci Hakkında Bilgi Aldı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye raportörleri İngiliz parlamenter John Howell ve Letonyalı parlamenter Boris Cilevics, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ziyaret ederek, cezası onanan dava süreci hakkında bilgi aldı.

Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası ile siyasi yasak kararını onamasının ardından Kaftancıoğlu'na destek ziyaretleri sürüyor.

Son olarak AKPM Türkiye raportörleri İngiliz parlamenter John Howell ve Letonyalı parlamenter Boris Cilevics, bugün Kaftancıoğlu'nu ziyaret ederek dava süreci hakkında bilgi aldı.