Son Dakika Haberleri: Aktaş ''Beni araştırmacı yapan şehrin sorunlarıdır''
Son Dakika Güncel Aktaş ''Beni araştırmacı yapan şehrin sorunlarıdır''

Aktaş ''Beni araştırmacı yapan şehrin sorunlarıdır''

15 dakika önce

Kartepe Zirvesi-2019'a konuşmacı olarak katılan GENAR'dan Aktaş, geçmişte belediyede yaşadığı bir tecrübenin kendisini araştırmacı yaptığını anlattı.

Aktaş ''Beni araştırmacı yapan şehrin sorunlarıdır'', System.String[]

''Kentleşme ve Mutlu Şehirler'' konusunun ele alındığı Kartepe Zirvesi-2019'un 2. Gününde Ara Güler Salonundaki ilk oturumda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Marmara Belediyeler Birliği'nden Dr. Cemil Arslan ile GENAR'dan İhsan Aktaş bir araya geldi.

AKTAŞ: ŞİMDİ GİT 25 YIL SONRA GEL

Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketlerinden GENAR'ın genel müdürü İhsan Aktaş, 19 yaşında üniversite öğrencisiyken burs almak için İstanbul Belediyesine gittiği anısını aktardı. Aktaş, ''Baktım 350 bin nüfuslu köyler var, buraların imarları da çok düşük. İmar şehircilikten bir çalışana gittim, selam verdim. Sordum ona bu köylerin imarlarını gönüllü yapabiliyor muyum diye bana cevabı, 'Sen 25 yıl sonra gel' demek oldu'' dedi. ''O zamanlar belli olmuş benim ne olacağım'' yorumuyla sözlerine devam eden Aktaş, ''İstanbul'da kent sorunlarıyla karşılaşınca şehirleşme konusunda araştırmalar yaptım. Bu araştırmalar ışığında Şehir Düşünce Merkezi'nde çalışıyorum. İstanbul'u kimsenin yönetemeyeceği anlayışı 1994 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı olduğu zaman yıkıldı. Biz de Cumhurbaşkanımızdan aldığımız ışıkla şehirlerimizi daha mutlu daha modern yerler yapmak için çalışıyoruz'' ifadesini kullandı.

ESENTEPE ÖRNEĞİNİ ANLATTILAR

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Marmara Belediyeler Birliği'nden Dr. Cemil Arslan ise İstanbul Esenler Belediyesi'nin Düşünce Üretme Merkezi özelinde şehirlerde yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı. Oturumun sonunda konuşmacılara zirveye katılımlarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

İstanbul, Kartepe, Genar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:26 Kaynak: Bültenler
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