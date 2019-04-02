Alaçatı Ot Festivali Başlıyor

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali, 4-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali, 4-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Sadece Çeşme'ye değil, yarımadaya, hatta İzmir,'den Selçuk'a ve Kuşadası'na kadar geniş bir bölgeye turizm hareketliliği getiren Alaçatı Ot Festivali'ne, bu yıl da Türkiye'nin her yerinden, yüzlerce otobüsle tur otobüsü ile, yüzbinlerce ziyaretçi gelmesi bekleniyor.



Nisan ayı başında yaz sezonu hareketliliği yaşatan Alaçatı Ot Festivali nedeniyle Çeşme'deki otellerde rezervasyonlarda yüzde 100 doluluğa ulaşılırken, tur operatörlerinin düzenlediği turlarla, günübirlik Alaçatı Ot Festivali'ne gelecek olan ziyaretçiler için yapılan rezervasyonlarla, İzmir, Selçuk ve Kuşadası'ndaki otellerde de doluluk yaşanması bekleniyor.



Bu yılı tema bitkisi "Pazı"



10. Alaçatı Ot Festivali'nde bu yılın teması "Pazı" olarak belirlenirken, pazı otuyla yapılan yiyecekler, yöresel yiyeceklerin satıldığı stantlarda öne çıkacak. Ayrıca festival boyunca düzenlenecek olan yemek atölyelerinde de pazı otu ile çeşitli yemekler yapılacak.



Festivalin ilk günü Alaçatı bitkileri tanıtılacak



10. Alaçatı Ot Festivali için hazırlanan programa göre; 4 Nisan Perşembe günü, saat 13.30'da, Asma Yaprağı Bahçe'de düzenlenecek olan yemek atölyesinin ardından, saat 15.00'de, Alaçatı Bitkileri Uygulama Bahçesi'nde, Ziraat Mühendisi Sinem Büyüksomalı Tetik tarafından Alaçatı bitkileri hakkında bilgi verilecek. Festivalin ilk günü, Alaçatı Çarşı Meydanı'nda, Şef Gökçen Adar'ın pazı otuyla yapacağı yemek performansı ile sona erecek.



Festival Korteji, ikinci gün saat 13.00'de



Festivalin ikinci gün etkinlikleri, Köstem Otel'de, saat 11.00'de, Prof. Dr. Eren Akçiçek'in, "Zeytinyağı ve sağlığımız" konulu söyleşisi ile başlayacak. Festivalin en önemli etkinliği olan ve görsel şölene dönüşen Festival Korteji ise, saat 13.00'de başlayacak. İzdihama yol açan Festival Korteji'nin bu yıl da çok renkli geçmesi bekleniyor. İkinci gün etkinlikleri, saat 15.00'de, Alaçatı Çarşı Meydanı'ndaki, Ot Dergisi yazarları Selçuk Erdem, Tuna Kiremitçi ve Ali Lidar söyleşisi ile devam edecek. Saat 16.00'da Köstem Otel'deki söyleşinin ardından, Alaçatı Çarşı Meydanı'nda, Şef Aydın Demir ve Şef Özlem Mekik tarafından gerçekleştirilecek "Şefler Meydanı" yemek performansı ile ikinci gün etkinlikleri sona erecek.



Yeni Türkü konseri, Alaçatı Amfi Tiyatro'da



Festivalin en kalabalık günü olması beklenen 6 Nisan Cumartesi günü ise etkinlikler, saat 12.00'de Sakız Ağacı Koleksiyon Bahçesi ziyareti ve Sakız fidanı dikimi ile başlayacak. Gün boyu devam edecek çeşitli söyleşilerin ardından, Şef Ali Dövenci ve Şef Umut Karakuş'un "Şefler Meydanı" yemek performansı ile devam edecek olan etkinlikler, saat 19.30'daki Cenk Bosnalı konseri ve saat 21.00'de, Alaçatı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek Yeni Türkü konseri ile son bulacak.



Festival, yarışmayla sona erecek



Festivalin son günü olan 7 Nisan Pazar günü ise, saat 13.00'de, "En fazla ot çeşidi toplama" ve "En güzel ot yemeği" yarışması gerçekleştirilecek. Saat 15.00'deki ödül töreni ile 10. Alaçatı Ot Festivali sona erecek.



Sergiler festival boyunca ziyaret edilebilecek



Alaçatı Ot Festivali'nde, çeşitli yenebilir Alaçatı otlarının satıldığı stantlar, Alaçatı otları ile yapılan yöresel yemeklerin satıldığı stantlar ve çeşitli el ürünlerinin satıldığı stantlar, festival boyunca açık olacak. Çeşitli sanat etkinliklerine de sahne olacak olan Alaçatı Ot Festivali'nde; Erdem Yalçın'ın "Kokona askı kapılar" sergisi Kirli Çıkı Galeri'de, "Doğadan esintiler" konulu karma sergi Köstem Otel'de ve Saime Şahin'in "Japonya'dan görüntüler" fotoğraf sergisi de eski Akbank binasında, festival süresince ziyaret edilebilecek. - İZMİR

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