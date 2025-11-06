Alanya'da Boşanma Kavgasında Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
Alanya'da Boşanma Kavgasında Bıçaklı Saldırı

06.11.2025 14:16
Boşanma aşamasındaki Rus çift arasında çıkan tartışma kanlı bıçaklı bir saldırıya dönüştü.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan M.G. isimli Rus erkek ile boşanma aşamasında olduğu Rus uyruklu eşi A.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

RUS UYRUKLU ÇİFTİN TARTIŞMASI BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNDÜ

İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine M.G., A.G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı A.G., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

O ANLAR KAMERADA

Sokak ortasında bıçaklanan kadının görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokakta tartışan çift ve ardından M.G isimli Rus erkeğin kadını bıçakladığı anlar yer aldı.

Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE DURDURABİLDİ

Olayı görüp kavgayı ayırmaya gelen bir vatandaşın çabası yeterli olmazken bir anda sayıları 4-5 kişiye ulaşan vatandaşın kadına yardım etme çabaları ve Rus kocanın direnip karşılık vermesi, müdahalelere rağmen kadını bıçaklamaya devam etmeye çalışması da kayda girdi.

Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen M.G isimli kişi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Alanya'da Boşanma Kavgasında Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
