Alanya'da Mavi Bayrak için 2021 yılı başvuruları başladı - Son Dakika

Alanya'da Mavi Bayrak için 2021 yılı başvuruları başladı

03.11.2020 13:16
Alanya'da Mavi Bayrak için 2021 yılı başvuruları başladı, System.String[]

Alanya Belediyesi 2020 Mavi Bayrak sezonunu Alanya kent ölçeğinde 67 tesis plajı, 6 halk plajı ve 1 marina işletmesi ile tamamladı.

Alanya Belediyesi 2020 Mavi Bayrak sezonunu Alanya kent ölçeğinde 67 tesis plajı, 6 halk plajı ve 1 marina işletmesi ile tamamladı. Yeni dönem başvuruları ise 4 Aralık'a kadar devam ediyor.

Alanya'da gerçekleşen denetimler ve Mavi Bayrak teslim süreçleri ile ilgili olarak Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörlüğü ile yapılan istişareler neticesinde, açılan tesisler ve Mavi Bayrak denetimine hazır olan tesis plajlarında denetimler gerçekleştirilerek Mavi Bayrakları teslim edildi. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak COVID-19 salgını nedeniyle denetim zamanında ve şeklinde değişiklik yapılması ihtiyacı açığa çıktı.

Başvuru süreci 4 aralıkta bitecek

2021 Mavi Bayrak başvuruları 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren başladı. Alanya Belediyesi'nin yerel sorumluluğunda sürdürülecek olan Mavi Bayrak başvuru süreci 4 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek.

"Mavi bayrak turizm için önemli bir unsur"

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, "Değerli 'Mavi Bayrak' Plaj ve Marina sorumluları 2021 yaz sezonu mavi bayrak başvuruları başlamış durumda. Tüm plaj, marina ve yatların her yıl Mavi Bayrak alabilmek için online üzerinden başvuru yapması gerekmektedir. Başvurular çevre eğitimi, çevre yönetimi, güvenlik, donanım ve hizmetler ile ilgili kriterleri taahhüt eder. Sorumluların başvuru formları ile birlikte yıl içerisinde yapmış oldukları çevre eğitim etkinlikleri ve bilinçlendirme dosyaları, deniz suyu analiz raporları, hassas doğal alan ve çevre bilgilerinin önemli olduğunu ve uluslararası jüri tarafından ele alınacak konuları kapsıyor. Belirlenen tarih aralığında başvuru yaparak bu önemli sertifikanın alınarak turizmde ayırt edici bir üstünlük olarak kullanılması önemli" dedi.

Başkan Yücel'den Mavi Bayrak çağrısı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, "Şehrimizin turizm kalitesinin arttırılması için önemli bir gösterge olan Mavi Bayrak programında yerel sorumluluğumuzda Akdeniz bölgesinde en fazla bayrak sayısının Alanya'da olması bizleri mutlu ediyor. 2021 yılında otellerimizi Mavi Bayrak programına kayıt olarak şehrimizdeki sayının daha da arttırılmasına yardımcı olmalarını istiyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Alanya'da Mavi Bayrak için 2021 yılı başvuruları başladı
Alanya'da Mavi Bayrak için 2021 yılı başvuruları başladı
Alanya'da Mavi Bayrak için 2021 yılı başvuruları başladı

Alanya Belediyesi, Mavi Bayrak, Marina, Alanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alanya'da Mavi Bayrak için 2021 yılı başvuruları başladı - Son Dakika


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