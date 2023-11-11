Olay Türkiye'de yaşandı! Para dolu çantayı alıp kaçan 2 hırsızı böyle ezip öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Ukrayna uyruklu Dmytro C., cipindeki para dolu çantayı alıp kaçan motosikletli Murat O. ve Azerbaycan uyruklu Elnur B.'yi aracıyla çarparak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Dmytro C., adliyeye sevk edildi. Dehşet anlarının görüntüsü de ortaya çıktı.

PARAYI ALIP KAÇTILAR

Dün öğle saatlerinde Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ukrayna uyruklu Dmytro C., cipi ile Sarıhasanlı Caddesi'nde durduğu sırada başında kask takılı Murat O. ile Azerbaycan uyruklu Elnur B., motosikletle yanına geldi. Murat O. ile Elnur B., cipin ön koltuğunda içerisinde 36 bin euro bulunan çantayı gasp edip motosikletle kaçtı. Dmytro C. de peşlerine düştü.

ÖNCE ATEŞ ETTİ, SONRA ARACIYLA ÇARPTI

Dmytro C., takip sırasında şüphelilere tabancayla ateş etti, yaklaşık 300 metre sonra da motosiklete çarptı. Olayda, motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, Dmytro C.'yi gözaltına aldı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, tabanca ve boş kovan bulundu. Dmytro C., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Olayın görüntüleri, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Murat O. ile Elnur B.'nin yol kenarında cipin içinde oturan Dmytro C.'nin, aracının çevresinde bir süre tur attığı görüldü. Motosikletten inen ikili cipin ön sol camını tabancayla kırıp, aracın içine doğru bir el ateş ettikten sonra para olan çantayı alıp kaçtı. Kamera kayıtlarında, Dmytro C.'nin bekleme halindeki cipini çalıştırıp Murat O. ile Elnur B.'nin motosikletini takip ettiği ve yaklaşık 300 metre takip ettikten sonra çarptığı anlar da yer aldı.