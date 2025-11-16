Alaşehir'de Trafik Kazası: Polis Ali Barut Şehit Oldu, Hatice Ü. Ağır Yaralandı - Son Dakika
Alaşehir'de Trafik Kazası: Polis Ali Barut Şehit Oldu, Hatice Ü. Ağır Yaralandı

Alaşehir\'de Trafik Kazası: Polis Ali Barut Şehit Oldu, Hatice Ü. Ağır Yaralandı
16.11.2025 14:49
Alaşehir\'de Trafik Kazası: Polis Ali Barut Şehit Oldu, Hatice Ü. Ağır Yaralandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan ekip aracındaki trafik polisi Ali Barut şehit oldu, Hatice Ü. ağır yaralandı. Kaza, Alaşehir-Sarıgöl kara yolunda meydana geldi ve Barut'un cenazesi törenle toprağa verildi. Hatice Ü.'nün durumu ciddiyetini koruyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik polisi Ali Barut'un şehit olduğu katliam gibi trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

KATLİAM GİBİ KAZADA TRAFİK POLİSİ ŞEHİT OLDU

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında Alaşehir- Sarıgöl kara yolunun Süleyman Demirel Bulvarı kesiminde meydana geldi. Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisi Hatice Ü. yönetimindeki 45 A 59624 plakalı ekip aracı, yol kenarında park halindeki 45 AIJ 250 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Dorsenin altına giren araçtaki polislerden Ali Barut şehit oldu, Hatice Ü. ise ağır yaralandı.

Manisa'da polisin şehit olduğu kaza kamerada

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Ü., ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hatice Ü.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Manisa'da polisin şehit olduğu kaza kamerada

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şehit evli ve 2 çocuk babası 10 yıllık polis memuru Ali Barut, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Salihli'nin Kapancı Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın gerçekleştiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Ali Barut, Alaşehir, Güvenlik, Sarıgöl, trafik, Manisa, Güncel, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaşehir'de Trafik Kazası: Polis Ali Barut Şehit Oldu, Hatice Ü. Ağır Yaralandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Alaşehir'de Trafik Kazası: Polis Ali Barut Şehit Oldu, Hatice Ü. Ağır Yaralandı - Son Dakika
