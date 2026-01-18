Alaşehir'de Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
Alaşehir'de Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

18.01.2026 00:49  Güncelleme: 01:27
Alaşehir'de Durmuş Yüksek'in evinde ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yalnız yaşayan Durmuş Yüksek (54), evinde ölü bulundu. Yüksek'in öldüğü, kira ödemesini yaptığı emlakçının eve gelmesi ile ortaya çıktı.

KAPI AÇILINCA KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

Sakarya Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın son katında meydana gelen olayda, her ayın ilk yarısında kirasını ödeyen Yüksek, bu sefer ödemeyi yapmayınca emlakçı evine gitti. Kapıyı çalan emlakçı cevap alamayınca durumu Sarıgöl'de yaşayan oğlu C.Y.'ye bildirdi.

EKİPLER KAPIYI AÇTI

Oğlu da kapıyı açamayınca ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasından sonra içeri girilince Yüksek'in cansız bedeni ile karşılaşıldı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Savcının incelemesinin ardından Yüksek'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yüksek'in ölüm nedeni, yapılacak otopsi ve polis soruşturmasıyla kesinlik kazanacak.

Yüksek'in emekli olduğu ve eşinin yaklaşık 14 yıl önce vefat ettiği, o günden bu yana yalnız yaşadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Alaşehir, Manisa, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Alaşehir'de Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

