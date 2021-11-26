Ali Babacan: Bu tür girişimler DEVA kadrolarını asla yıldıramaz - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle, DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, Bakırköy'de bulunan adresinde gözaltına alındı. Metin Gürcan'ın Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

"GÜRCAN 2020 YILINDAKİ SORUŞTURMA NEDENİYLE GÖZALTINA ALINMIŞ"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul İl Başkanlığında yapılan "Kadın ve Adalet Eylem Planı" konulu toplantı öncesinde Metin Gürcan'ın gözaltına alınması hakkında açıklama yaptı.

Babacan, "Sabah saatlerinde partimizin kurucularından Metin Gürcan'ın ikametinde Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı üzerine ev araması yapıldı ve kendisi şu anda gözaltında. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2020 yılındaki bir soruşturmasına dayanarak bu işlemin yapıldığı bilgisini aldık. Söz konusu soruşturmayla alakalı bizim hukukçu arkadaşlarımız konuyu çok yakından takip ediyor. Ben eşi Senem Hanım ile telefonda görüştüm. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hem ailesine olan desteğimiz hem de Metin beye olan hukuki desteğimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu sürecin tamamen hukuki bir mecrada ilerlemesi gerektiğinin son derece önemli olduğunu burada özellikle altını çizmek istiyorum. Konuyla ilgili dosya ile ilgili daha detaylı bilgilere sahip oldukça kamuoyuna daha detaylı bilgileri vereceğiz. Ama şu anda elimizdeki bilgiler son derece sınırlı.

"BU TÜR GİRİŞİMLER DEVA KADROLARINI YILDIRAMAZ"

Bugünkü gelişme eğer siyasi bir gelişmeyse, eğer hedef partimize yönelik bir tutumsa veya hedef ülkenin bu ağır ekonomik kriz gündeminin üzerini örtmekse şunu ifade etmek istiyorum ki bu tür olaylar, bu tür girişimler DEVA kadrolarını asla yıldıramaz. DEVA kadrolarını asla yolundan alıkoyamaz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Eğer bu işin arkasında siyasi bir niyet varsa, siyasi motivasyonla yapılan bir işse buradan bu mesajı açık açık vermek istiyorum. Biz yolumuza devam ediyoruz. DEVA kadrolarını asla yıldıramazlar. Metin Gürcan beyin de sonuna kadar hukuki desteğimizle beraber yanında olacağız" dedi.

"ZAMANLAMASI İLE İLGİLİ AKLA BİN TÜRLÜ SORU GELİYOR"

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Babacan Metin Gürcan soruşturması ile ilgili soruya "Biz şu an izliyoruz. Bir yandan da dosyanın detaylarına vakıf olmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Çünkü bilmiyoruz. İddialar nedir? Dosyada ne vardır ne yoktur. Gizli soruşturmayla bugüne kadar gelmiş. 2020'den gelen bir süreç. Bugün de Kavala duruşması var. Zamanlaması ile ilgili akla bin türlü soru geliyor. Niye bugün?" şeklinde konuştu.

Başka gözaltına alınanların da olduğunu söyleyen Babacan "Bize de bilgiler geliyor. Tam sayıyı bilmiyoruz. Başka göz altıların da olduğuna dair. Belli sayıda vatandaşımızla alakalı bir süreç işliyor şu anda. Metin Bey dışında DEVA üyesi bir gözaltı bize iletilmedi" dedi.