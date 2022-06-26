Ali Babacan: Emekli Maaşıyla, Asgari Ücretle Geçinmek Diye Bir Şey Söz Konusu Değil - Son Dakika
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Ali Babacan: Emekli Maaşıyla, Asgari Ücretle Geçinmek Diye Bir Şey Söz Konusu Değil

26.06.2022 12:12

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Şu anda emekli maaşıyla, asgari ücretle geçinmek diye bir şey söz konusu değil. Çok zor. Hayat çok pahalı” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Şu anda emekli maaşıyla, asgari ücretle geçinmek diye bir şey söz konusu değil. Çok zor. Hayat çok pahalı" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ankara'nın Beypazarı ilçesini 22 Haziran'da ziyaret etti. Partiden bugün yapılan açıklamaya göre Babacan, maaşıyla alışveriş poşetini dolduramamaktan yakınan memur emeklisine, "Şu anda emekli maaşıyla, asgari ücretle geçinmek diye bir şey söz konusu değil. Çok zor. Hayat çok pahalı" diye karşılık verdi.

"SEÇİME KADAR HERHANGİ BİR KONUDA ÇÖZÜM ÜRETMELERİ İMKANSIZ"

Ali Babacan, "Ülkenin kaybedecek zamanı yok artık" diyen emekliye şunları söyledi:

"Seçime kadar kayıp maalesef. Seçime kadar herhangi bir konuda çözüm üretmeleri imkansız. Bitti. Öyle bir kadro yok ellerinde. Hepsini dağıttılar. Kendileri de bilmiyor. Bilenlerle de çalışmıyorlar. Onun için biz yepyeni bir kadro oluşturduk. İnşallah seçim günü vatandaşımızdan o desteği talep edeceğiz. O desteği alıp yürüyeceğiz."

"YAPILACAK İŞLERE HAZIRLANIYORUZ"

Partisinin eylem planlarından bahseden Babacan, "Her alanda çözüm açıklıyoruz. Ekibimizi hazırlıyoruz. Yapılacak işlere hazırlanıyoruz ki seçimden sonra bir gün bile kaybetmeden çalışmaya başlamak gerekiyor. Bugünden hazırlık gerekiyor" dedi.

DEVA PARTİSİ 30 HAZİRAN'DA SAĞLIKLA İLGİLİ EYLEM PLANINI AÇIKLIYOR

"Sağlıkta biraz memnuniyet iyiydi, son yıllarda sağlık da çöktü" diyen Babacan, DEVA Partisi'nin sağlıkla ilgili eylem planını 30 Haziran Perşembe günü açıklayacaklarını duyurdu.

DEVA Partisi bugüne kadar on ayrı alanda eylem planı açıklamıştı. Bu eylem planlarında tarım, afet yönetimi, sosyal politikalar, dijital dönüşüm, ekonomi ve finans politikaları, yerel yönetimler ve şehircilik, yükseköğretim, KHK, çevre ve ikim değişikliği ile adil yargı başlıklarında çözüm önerileri paylaşılmıştı. Böylece sağlık eylem planı DEVA Partisi'nin on birinci eylem planı olacak.

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Kaynak: ANKA

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