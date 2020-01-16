Ali Babacan'ın partisinin gecikme nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ali Babacan'ın partisinin gecikme nedeni ortaya çıktı - Son Dakika

Ali Babacan'ın partisinin gecikme nedeni ortaya çıktı

24 dakika önce

Bu ayın sonunda partisini kurması beklenen eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'la ilgili bir kulis haberi paylaşıldı. Babacan'ın partisinin kurulmasının Şubat ayına sarkacağı ve gecikme nedeninin ise parti binasındaki tadilat olduğu belirtiliyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kurulacak yeni partiyle ilgili olarak kulis bilgisi aktardı. Sarıkaya, "Gecikmenin asıl nedeni, bina düzenlenmesinden ve inşaatından kaynaklı. Dolayısıyla bina iç düzeninin bitiş tarihi, partinin kuruluşunun tarihini de belirleyecek" dedi.

Muharrem Sarıkaya, Habertürk'te "Yeni partiye tadilat ve tüzük ötelemesi" başlığıyla yayımlanan yazısında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi'nin teşkilatının birçok ilde faaliyetlerine başladığını aktardı.

Sarıkaya Habertürk'teki yazsında şu ifadelere yer verdi:

BİNANIN İÇ MİMARİ ÇALIŞMASI BİTMEDİ

Son dönem partilerin buluşma noktası haline gelen, İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin genel merkezlerine de ev sahipliği yapan Ankara'nın Mustafa Kemal Mahallesi'nde tutulan binanın iç mimari çalışması bitmemiş. Mobilyası ile tutulduğu belirtilen müstakil binanın önünde geniş bir park alanı da bulunuyor. Ancak binanın bazı duvarlarının kaldırılıp toplantı alanları olarak genişletilmesine karar verilmiş.

PARTİ ŞUBAT AYINDA AÇIKLANACAK

Bazı yeni mobilyaya ihtiyaç duyulmuş. Bu kapsamda gecikmenin asıl nedeni, bina düzenlenmesinden ve inşaatından kaynaklı. Dolayısıyla bina iç düzeninin bitiş tarihi, partinin kuruluşunun tarihini de belirleyecek.Partinin kuruluşunda çaba gösterenlerden biri dünkü sohbetimizde, sürenin şubatın ilk yarısını geçmeyeceğini belirtti.Özetle daha önce açıklandığı gibi 20 Ocak'ta kuruluş söz konusu olmayacak; şubat beklenecek."

Ali Babacan'ın partisinin gecikme nedeni ortaya çıktı
Başbakan Yardımcısı, Gelecek Partisi, Ali Babacan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:34 
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