Ali Koç: "Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir" -2

- Ali Koç: "Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç:

"Bu durum onların fıtratında var"

"Alanya spor maçı için itiraz edeceğiz"

İSTANBUL - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulundu. Alanya maçı için itirazda bulunacaklarını belirten Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için de, "Futbolculuk ve hocalık döneminde onun kadar ceza alan birisi yok. Sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir" ifadelerini kullandı. Koç, Fatih Terim'in " Türkiye'de maçlar masada, Şampiyonlar Ligi'nde ise sahada kazanılıyor" cümlesi için ise, "Bu durum onların fıtratında var, dolayısıyla yorum yapmak istemiyorum" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Öncelikle Alanyaspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı iddiasıyla başvuruda bulunacaklarını söyleyen Başkan Ali Koç, "Alanyaspor maçında kural hatası gündemde. İtirazımız olacak. Maçın ertesi gününden itibaren 3 gün süremiz var ve başvuru yapmamız gerekiyor. TFF'ye başvuru yapıyorsunuz, bu başvuru MHK'ye gidiyor ve nihai karar yönetim kuruluna veriliyor. Bize verilen süre içinde incelememizi yapıyoruz. Kural hatasının birinde görüntü sıkıntımız olmuştu ve yayıncı kuruluş bu konuda bize destek oldu. Bize verilen süre içinde başvurumuzu yapacağız. Kural hatası bize göre var, başkalarının görüşlerine saygı duyuyoruz. 2 durumun birisi yoruma açık değil, diğeri yoruma açık olabilir. Şunu görüyorum ki, yeni kurallar, yeni düzenlemeler tam olarak incelenmemiş, tam idrak edilmemiş. Fakat federasyonun hem spor kulüplerine hem hakemlere hem de medyaya bu konuda daha etraflıca bilgi vermesi önemli. Bize göre hata var ve biz de bu doğrultuda başvurumuzu yapacağız. Başvuru yapmamak sorumsuzluk olurdu. Bu hataların yapılması bizi bu sürece itti. Hukuki süreç ne zaman tamamlanır bilmiyorum, TFF'ye kalmış durumda. Önemli olan, en sağlıklı şekilde herhangi bir algı operasyonuna maruz kalmadan kuralların emrettiği şekilde en doğru kararın verilmesidir ama görüyorum ki algı operasyonları başladı. Ne yazık ki Türk futbolu son yıllarda algı operasyonları üzerinden şekillendirilmeye çalışılıyor. Fenerbahçe az ve öz konuşuyor. Bugün sizin vesilenizle kamuoyuna gerekli başvuruların tamamlanacağını bildirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"MHK Başkanı'nın böyle bir açıklama yapacağına ihtimal vermek istemiyorum"

MHK Başkanı Zekeriya Alp'in bir gazetede Alanyaspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Ali Koç, "MHK Başkanı'nın açıklamasına ihtimal vermek istemiyorum. Sonuçta MHK Başkanı son derece tecrübeli bir isim ve son derece önemli bir değer. Bu koltuğa hakem dünyasının dışından birinin atanmasını doğru buluyorum ve bu tecrübede bir insanın bu hatayı yapacağına ihtimal vermiyorum. Hukuk kurulları diyor ve öyle bir kurul yok. MHK'nin yapacağı incelemede MHK'nin başındaki bir ismin başvuru yapılmadan böyle bir açıklama yapacağına ihtimal vermiyorum. Kulağımla duymadığım için bir şey demiyorum. Ses kaydını duyarsam inanırım. MHK'nin başındaki bir insanın MHK'nin yapacağı incelemede başvuru yapılmadan böyle bir açıklama yapması yanlış olmuş" açıklamasını yaptı.

"Nasıl oluyor da sicili bu kadar bozuk olabiliyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Club Brugge maçı öncesinde yaptığı basın toplantısında, "Türkiye'de maçlar masada, Şampiyonlar Ligi'nde ise sahada kazanılıyor" cümlesiyle ilgili görüşleri sorulan Ali Koç, bu konuyla ilgili olarak, "Onların fıtratında olan bir şey, dolayısıyla ben yorum yapmak istemiyorum" derken, Türkiye'de başka konuların konuşulması gerektiğini belirtti. Kendisinin geçtiğimiz günlerde Avrupa Kulüpler Birliği'nde yönetim kuruluna seçildiğini hatırlatan Başkan Ali Koç, "Dünya neler konuşuyor. Yeni formatlar konuşuluyor. Hepimizi derinden etkileyecek yeni düzenler konuşuluyor, ülkemizde neler konuşuluyor. Yok efendim 19.05'te tweet atılmış. Bununla ilgili bir şey konuşulacaksa, nasıl olur da bir insanın sicili bu kadar bozuk oluyor. Hem futbol hayatında hem de antrenörlük hayatında nasıl oluyor da bu kadar çok ceza alabiliyor. Niye başka hocalar bu kadar ceza almıyor. Bunların konuşulması gerekirken 19.05 üzerinde kilitlenip duruyorlar. Biz spor kulüpleri olarak sahada rekabet ediyoruz. Bunun dışındaki diğer günlerde ortak çalıştığımızı, ortak olduğumuzu unutmayıp yeni sponsorluklara imza atmak, marka değerini nasıl artırabileceğimizi düşünmek, yayın ihalesinde ligi nasıl iyi hale getirebiliriz diye düşünmeliyiz. Bizimle ilgili imada bulunulan çok açıklama oluyor ama biz cevap vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Donk'un olayına da MHK yorum yapmıştı ama"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in daha önce Fenerbahçe Asbaşkanı olarak görev yapmasının eleştirilmesiyle ilgili konuşan Ali Koç, "Yıldırım Demirören Beşiktaş Başkanı'ydı, Haluk Ulusoy Galatasaray Kongre Üyesi'ydi. Geçmiş başkanlara bakın, rahmetli Hasan Bey iyi bir Beşiktaş taraftarıydı, Mehmet Ali Aydınlar da Fenerbahçe Başkan Adayı oldu. Bu durum bu işin doğasında var. Söz konusu Fenerbahçe olunca bu durum niye böyle oluyor" dedi. Alanyaspor maçıyla ilgili yorumlarına devam eden Ali Koç, "İkinci yarıda fark da atabilirdik fark da yiyebilirdik. Bu futbol ve sonucu belli olmaz. 1-0 öndeydik ve ilk yarının uzatmalarının son dakikasında bir gol yedik. Defans hatası, kaleci hatası var. Ama bir müddet sonra kural hatası olabileceği, ikinci golde de kural hatası olması durumu söz konusu oldu. Bunlar olmasaydı maçın sonucu ne olurdu kimse bilemez. Ama net bir şey var ki kural hatası olması durumunda tekrarlanması gerekiyor. Geçmişte Donk'un olayı vardı ve MHK görüş bildirmişti hata yok diye, ama maç tekrarlanmıştı" diye konuştu.

"1959 öncesi için çalışmamızı yapıyoruz"

Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklarının tescil edilmesi için çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bunun liglere nasıl cereyan ettiğiyle bir ilgisi yok. En az polemiklerin olduğu bir sezon yaşanmasını umut ediyoruz" dedi. Geride kalan 4 haftada hakemlerle ilgili yapılan yorumlar üzerine de konuşan Koç, "Çok fazla hakem hatası yapılıyor demek için erken. Bazı maçlarda hakem hatası denilen şeylere başka bir gözle baktığınızda hata değil diyebilirsiniz. Bence TFF'nin üzerinde baskı oluşturmak için polemik oluşturuluyor. Enteresan bir dönemden geçiyoruz. Ne bizim ne de başkasının maçlarına özel olarak çok sayıda hakem hatası yapılıyor diyemeyiz. 4. haftadayız kimin çıkış yaptığı kimin indiği daha belli olmaz. Bu dönemde kim konuşuyor bakın, kim ortalığı ateşe çeviriyor bakın. Direkt benim ya da bizim arkadaşlarımızın yaptığı bir konu var mı? Biz polemiklerin dışında kalmaya çalışıyoruz. Bizim tarafımızdan yapılan herhangi bir şey yok. Mümkün olduğu kadar makul durmaya çalışıyoruz. Kavga edersek bindiğimiz dalı keseriz" diyerek sözlerini tamamladı.