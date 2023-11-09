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Maçlardan örnek veren Ali Koç'tan Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası hakemlere sert tepki - Son Dakika

Maçlardan örnek veren Ali Koç'tan Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası hakemlere sert tepki

09.11.2023 18:49  - Güncelleme: 19:10

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Hakemler hakkında konuşan Koç, ''Hakemlerin değişmesi lazım. Bu net. Mevcut MHK düzeni, yeni sisteme geçişi engeller kanaati hakim'' dedi.

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından gündeme dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"HAKEMLERİN DEĞİŞMESİ LAZIM"

Son günlerdeki hakem tartışmalarına değinen Koç, "Hakemlerin değişmesi lazım. Bu net. Mevcut MHK düzeni, yeni sisteme geçişi engeller kanaati hakim" dedi.

Ali Koç'tan Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası hakemlere sert tepki: Değişmeleri lazım

"GÖZLERİME İNANAMADIM"

Hakem hatalarından örnekler veren başkan, "Bazı maçlar seyrettim. Gözlerime inanamadım. Pazartesi de bir şeyler oldu. Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında yapılana penaltı değil diyemez kimse. Ferdi'ye yapılana kimse penaltı değil diyemez. Bu nasıl cesaret! Bu nasıl fütursuzluk! Konyaspor-Karagümrük maçında 96'da galiba, olacak iş değil. Sonra penaltı verilmedi. Öyle şeyler yaşanıyor ki... Herkes muzdarip. Herkes rahatsız. Rahatsız olmayan bir kurum var, hakemler ve MHK. Adana Demirspor-Beşiktaş maçlarında nasıl yapay zeka ki aynı hakemler atanıyor. Bizim Fenerbahçe- Trabzonspor maçlarında da öyle. Güven kaybetmekte haksız mıyız" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası hakemlere sert tepki: Değişmeleri lazım

"HAKEMLER BEDEL ÖDEMEMİŞ"

Son olarak hakemlerle ilgili TFF'ye çağrı yapan Koç, "Hakemler, hata yapınca bir bedeli yok. Alt liglerde de, üst liglerde de... Hakemler bugüne kadar hiç bedel ödememiş. TFF'yi de kimse mahkemeye veremiyor. Bunun da verdiği bir rahatlık, konfor var. Kulüplere, başkanlara, hocalara ceza vererek değil Türk futbolunun marka değerini sorunları çözerek yükseltirsiniz" şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Kulüpler Birliği Vakfı, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Maçlardan örnek veren Ali Koç'tan Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası hakemlere sert tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maçlardan örnek veren Ali Koç'tan Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası hakemlere sert tepki - Son Dakika
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