Ali Öztunç: Adeta 'Elde Avuçta Ne Varsa Satın' Diye Talimat Almış Gibi Davranıyorlar - Son Dakika
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Ali Öztunç: Adeta 'Elde Avuçta Ne Varsa Satın' Diye Talimat Almış Gibi Davranıyorlar

19.07.2022 17:32
Ali Öztunç: Adeta 'Elde Avuçta Ne Varsa Satın' Diye Talimat Almış Gibi Davranıyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de dün yayınlanan "Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu 2022/1” başlıklı ilanla kamu taşınmazların yatırımcılara tahsis edilmesine “Adeta ‘elde avuçta ne varsa satın’ diye talimat almış gibi davranıyorlar. TBMM’ye getirdikleri torba yasalar da bu amaca hizmet ediyor” tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de dün yayınlanan"Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu 2022/1" başlıklı ilanla kamu taşınmazların yatırımcılara tahsis edilmesine "Adeta 'elde avuçta ne varsa satın' diye talimat almış gibi davranıyorlar. TBMM'ye getirdikleri torba yasalar da bu amaca hizmet ediyor" tepkisini gösterdi.

Öztunç, Resmi Gazete'de dün yayınlanan "Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu 2022/1" başlıklı ilanla Antalya, Mersin, Muğla, Ordu, Afyonkarahisar, Hatay, İzmir, Kars, Trabzon gibi kentlerdeki 51 adet taşınmazın yerli ve yabancı yatırımcılara tahsis edilmesine sert tepki gösterdi.

"İSRAFLARINDAN İMTİNA EDECEKLERİNE, GİRDİKLERİ EKONOMİK KRİZİ KAMU MALLARINI SATARAK AŞMAYI DÜŞÜNÜYORLAR"

Öztunç'un bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Şatafatlı hayatlarından, israflarından imtina edeceklerine, girdikleri ekonomik krizi kamu mallarını satarak aşmayı düşünüyorlar. Oysaki, ülkemiz daha da büyük bir krizin içine sürükleniyor.

"ADETA 'ELDE AVUÇTA NE VARSA SATIN' DİYE TALİMAT ALMIŞ GİBİ DAVRANIYORLAR"

Geçtiğimiz yıl uyardık. 'Turizm Teşvik Kanunu Kültür ve Turizm Bakanlığı eli ile doğal, tarihi ve kültürel alanlar ve kamuya ait olan alanlar yatırımcılara tahsis edilmek suretiyle özelleştirilmesi anlamına geliyor' dedik. Adeta 'elde avuçta ne varsa satın' diye talimat almış gibi davranıyorlar. TBMM'ye getirdikleri torba yasalar da bu amaca hizmet ediyor.

"AKP ORMANLARI ARPALIK OLARAK GÖRMEYE BAŞLADI"

İlandaki 51 taşınmazdan 28'i orman statüsünde. AKP ormanları arpalık olarak görmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı fark etmiyor, her kurum yetkisini buradan kar ve çıkar elde etme amaçlı kullanıyor. Kurumları, bu alanları koruma görevleri de olduğundan bihaber hale dönüştürdüler. Acente gibi çalışıyorlar."

CHP DOĞA HAKLARI, TURİZM TEŞVİK KANUNUNA İLİŞKİN ŞU UYARILARDA BULUNMUŞTU:

Öztunç, geçtiğimiz yıl Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını öngören kanunla ilgili CHP Doğa Hakları olarak öne sürdükleri çekinceleri şöyle özetlemişti:

-Doğal alanlar, ormanlar, meralar turizm alanları olarak ilan edilebilecek, yapılaşmaya açılacak; mera, yaylak ve kışlaklar turizm yatırımcılarına tahsis edilecek.

-Kültür ve Turizm Bakanlığı eli ile doğal, tarihi ve kültürel alanlar ve kamuya ait olan alanlar yatırımcılara tahsis edilmek suretiyle özelleştirilecek.

-Cumhurbaşkanı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın doğal, tarihi ve kültürel alanlar üzerindeki yetkileri artırılacak, bu alanlar merkezi kararlar ile yönetilecek.

-AKP, yerel yönetimlere sahip olmadığı, çoğu CHP'li Büyükşehir Belediyeleri sınırlarındaki alanları, turizm bölgesi, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi isimler adı altında kendi himayesine alarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla yönetecek, bu alanlardaki yatırımları gasp ederek 'kendi yatırımcılarına' tahsis edecek.

-Koylar ve Halka açık plajlar, mesire alanları özelleştirilecek. Yasa ile MUÇEV benzeri yapılar meşruluk kazandırıldı."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Öztunç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Öztunç: Adeta 'Elde Avuçta Ne Varsa Satın' Diye Talimat Almış Gibi Davranıyorlar - Son Dakika

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