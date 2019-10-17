Ali Topuz ve Orhan Birgit son yolculuklarına uğurlandı

Eski İmar ve İskan Bakanlarından, eski CHP milletvekili ve eski İstanbul İl Başkanı Ali Topuz ile eski Turizm ve Tanıtma Bakanlarından, eski CHP milletvekili ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi Orhan Birgit, son yolculuklarına uğurlandı.

Ali Topuz ve Orhan Birgit için CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Kadıköy'deki Süreyya Operası'nda düzenlenen törenin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Namaz öncesi taziyeleri Orhan Birgit'in eşi Gülsen Birgit ile kızı Burcu Topal ve Ali Topuz'un oğlu Serdar Topuz kabul etti.

Cenaze namazına Ali Topuz ve Orhan Birgit'in yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski TBMM Başkanlarından Hikmet Çetin, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, eski Başbakan Yardımcılarından Murat Karayalçın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP milletvekilleri Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Akif Hamzaçebi, İlhan Kesici, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarından Nurettin Sözen ve Bedrettin Dalan, eski CHP Genel Başkanlarından Altan Öymen ile aralarında Umut Oran, Muharrem İnce'nin de bulunduğu partililer katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Topuz ve Birgit'in Türk bayrağına sarılı cenazeleri, tören mangasının omuzlarında cenaze araçlarına konuldu.

Eski İmar ve İskan Bakanlarından, eski CHP milletvekili ve eski İstanbul İl Başkanı Ali Topuz'un cenazesi Çamlıca Mezarlığı'nda, eski Turizm ve Tanıtma Bakanlarından, eski CHP milletvekili ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi Orhan Birgit'in cenazesi de Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Bu arada aynı camide Ayten Necar'ın da cenaze namazı kılındı.