Ali Yalçın: Online eğitimin verimli gerçekleşmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz - Son Dakika

Ali Yalçın: Online eğitimin verimli gerçekleşmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz

18.11.2020 13:42
Ali Yalçın: Online eğitimin verimli gerçekleşmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz, System.String[]

Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Online eğitimin tüm şartlar zorlanarak verimli bir şekilde gerçekleşmesi için eğitim çalışanları olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Online eğitimin tüm şartlar zorlanarak verimli bir şekilde gerçekleşmesi için eğitim çalışanları olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu süreçte eğitim çalışanlarının da olumsuz etkilenmemesi için her daim üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan 'Yükseköğretime Bakış 2020: İzleme ve Değerlendirme' raporunu açıkladı. Yalçın raporun temel amacının, Türkiye'deki yükseköğretim sisteminin mevcut durumunu ve eğilimlerini, uluslararası karşılaştırmalarla birlikte bütünsel ve kapsamlı bir şekilde veriye dayalı olarak incelemek ve değerlendirmek olduğunu söyledi. Raporun 7 bölümden oluştuğunu belirten Yalçın, "Yükseköğretime geçiş, yükseköğretime erişim ve katılım, eğitimin çıktıları, öğretim elemanları, eğitim ortamları, yükseköğretimin finansmanı ile üniversitelerin akademik ve yenilikçilik performansıdır" dedi.

'YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNDE CİDDİ BİR YAVAŞLAMA EĞİLİMİ GÖZÜKÜYOR'Son 5 yılda yükseköğretimde toplam yeni kayıt öğrenci sayısının yaklaşık 40 bin azalarak 2019 yılında 1 milyon 367 bin olduğunu kaydeden Yalçın, şunları söyledi: "Yüz yüze öğretim yeni kayıt sayısı ise, son beş yılda 4 bin artış göstermiş ve 831 bin olarak gerçekleşmiştir. Birkaç yıldır raporlarımızda dikkat çektiğimiz üzere, yükseköğretim sisteminde 2006-2014 yılları arasında yaşanan genişlemeden sonra 2015 sonrasında ciddi bir yavaşlama ve duraksama eğilimi gözüküyor. 2009 yılında 3 milyon 477 bin 940 olan toplam öğrenci sayısı 2019 yılında yani 10 yıllık süreçte 7 milyon 940 bin 133'e yükselmiştir. 10 yıllık süre zarfında lisans ve lisansüstü öğrenci sayısı yaklaşık iki katına çıkarken, ön lisans öğrenci sayısı yaklaşık üç katına çıkmıştır. Açık öğretimin Türkiye yükseköğretim sistemi içerisindeki payı artmaya devam etmektedir. 2015-2019 yılları arasındaki toplam ön lisans ve lisans öğrenci sayıları içinde açık öğretim öğrenci oranlarında yaşanan değişime bakıldığında, açık öğretimin lisans içindeki payı hemen hemen sabit kalırken, açık öğretimin ön lisans içindeki payı yüzde 54'ten yüzde 67'ye çıkmıştır. 2019 yılı için 4 milyon 117 bin açık öğretim öğrencisinin 3 milyon 436 bini Anadolu Üniversitesi'nde okumaktadır."'AÇIK ÖĞRETİMİN YÜKSEKÖĞRETİM İÇERİSİNDEKİ PAYI DÜŞÜRÜLMELİ'Yalçın, yükseköğretimin farklı alanlarında mevcut veya yeni açılacak programların kontenjan sayılarına ilişkin kararların, iş gücü piyasasının ihtiyaçları ve istihdam imkanları dikkate alınarak verilmesi gerektiğini bildirdi. Yalçın, "Lise son sınıf düzeyinde üniversite giriş sınavına başvuran ve bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenci oranı her geçen yıl düşmektedir. Bu düşüşün nedenleri ayrıntılı olarak incelenmeli ve mevcut yükseköğretim kontenjan politikaları gözden geçirilmelidir. Türkiye yükseköğretimindeki toplam öğrenci sayısı artış eğiliminde görünüyor olsa da bu artış eğiliminin açık öğretimdeki büyümeden kaynaklı olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Gelinen noktada, Türkiye'de bir yandan ortaöğretimden mezun olan genç sayısı artmaya devam ederken, son yıllarda toplam yüz yüze yükseköğretim öğrenci sayısı artırılamamıştır. Türkiye, yükseköğretim sisteminin daha nitelikli büyümesi ve artan yükseköğretim talebine cevap üretebilmesi için tercih edilebilir yüz yüze programların sayısını ve kapasitesini artırmalıdır. Açık öğretimin yükseköğretim içerisindeki payı düşürülmeli ve toplumsal saygınlığı yüksek verimli bir sistem inşa edilmelidir" diye konuştu.'ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ'

Yalçın, tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğinin açıklanmasına ilişkin, "Toplum sağlığı açısından hareketliliğin sınırlandırılması için ortaya konulan politikaya saygı duyuyoruz. Buna ilişkin herkesin dikkatli olmasını ve herkesin olağanüstü ihtimam göstermesini biz de ifade ediyoruz. Online eğitimin tüm şartlar zorlanarak verimli bir şekilde gerçekleşmesi için eğitim çalışanları olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu süreçte eğitim çalışanlarının da olumsuz etkilenmemesi için her daim üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ali Yalçın: Online eğitimin verimli gerçekleşmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz

Eğitim Bir Sen, Ali Yalçın, Türkiye, Lisans, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ali Yalçın: Online eğitimin verimli gerçekleşmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz - Son Dakika


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