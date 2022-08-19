Bakan Kirişci: Elektrik borcu olan üreticilere 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı getirildi (4)

ALİAĞA'DA CAMİ AÇILIŞI

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İzmir programı çerçevesinde Aliağa'da Şimşek Ailesi'nin yaptırdığı Hacı Tahir Şimşek Camiinin açılışına katıldı. Bakan Kirişci, caminin hayırlı olmasını dileyerek Şimşek ailesine teşekkür etti. Binali Yıldırım da, "Şimşek ailesi Anadolu'nun bağrından gelip yaşam mücadelesi veren, ülkemize milletimize hizmet eden bir aile. Rabbim hayrınızı kabul etsin. İnsanoğlu odur ki bu dünyada bıraka bir eser, eserinin olmadığı yerde yeller eser. Bir değil binlerce eseri ülkemize kazandırdık. Son 20 yılda büyük işler başardık. İnsan ölümünden sonra amel defterinin açık kaldığı üç tane alan var. Eser bırakmak, ilim tahsil etmek ve hayırlı evlatlar yetiştirmek. Rabbim hayrınızı kabul etsin. Aliağa İzmir'in lokomotif ilçesi. Türkiye'nin sanayi ve üretiminde ilk sıralarda yer alan bir ilçemiz. Kuzey Ege Otoyolu da hizmete girdi. Hizmetlerimiz, çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

BAKAN KİRİŞCİ DALINDAN BADEM TOPLADI

Bakan Kirişci, cami açılışının ardından Menemen ilçesi İğnedere köyündeki meyve bahçesinde üreticilerle bir araya geldi. Üreticilerle sohbet eden Bakan Kirişci, badem ağacından badem topladı. Daha sonra Bakan Kirişci'nin programı Menemen Belediyesi ziyaretiyle sona erdi.

Hande NAYMAN/ İZMİR, -