Aliağa FK, Gebzespor Maçına Hazır

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçtı kazanamayan, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda ise son olarak Süper Lig ekibi Samsunspor'a evinde 6-2 kaybeden Aliağa Futbol yarın evinde Gebzespor'la karşılaşacak. Aliağa Atatürk Stadı'nda Birkan Altındaş'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Aliağa FK teknik direktörü Polat Çetin, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını belirterek, "Yeterince puanlar kaybettik. Kazanıp yeniden yarışa ortak olmak istiyoruz" diye konuştu.