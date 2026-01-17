Aliağa FK, Gebzespor Maçına Hazır - Son Dakika
Aliağa FK, Gebzespor Maçına Hazır
17.01.2026 12:21
Aliağa, Gebzespor ile evinde mutlak galibiyet hedefliyor. Maç 15.00'te başlayacak.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçtı kazanamayan, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda ise son olarak Süper Lig ekibi Samsunspor'a evinde 6-2 kaybeden Aliağa Futbol yarın evinde Gebzespor'la karşılaşacak. Aliağa Atatürk Stadı'nda Birkan Altındaş'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Aliağa FK teknik direktörü Polat Çetin, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını belirterek, "Yeterince puanlar kaybettik. Kazanıp yeniden yarışa ortak olmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Gebzespor, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
