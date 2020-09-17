"Aliağa limanları rekor kırdı" - Son Dakika

"Aliağa limanları rekor kırdı"

İZMİR (İHA) – İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, "Aliağa limanlarında 2019 Ağustos sonunda elleçlenen yük miktarı 61 milyon groston iken 2020 Ağustos sonunda ise bu miktar 67 milyon grostona yükselerek yüzde 10 gibi büyük bir yukarı hareketle Aliağa limanları...

İZMİR (İHA) – İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, "Aliağa limanlarında 2019 Ağustos sonunda elleçlenen yük miktarı 61 milyon groston iken 2020 Ağustos sonunda ise bu miktar 67 milyon grostona yükselerek yüzde 10 gibi büyük bir yukarı hareketle Aliağa limanları yüzdelik artış olarak Türkiye'nin lideri olmuştur" dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi eylül ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal başkanlığında; Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantının gündeminde Aliağa Limanlarında yaşanan hareketlilik vardı. 2020 Ağustos ayı sonu itibari ile Aliağa Limanlarında toplam yük elleçlemesi 67 milyon ton, gelen gemi sayısı 3 bin 408 olurken; konteyner elleçlemesi ise 798 bin TEU olarak gerçekleşti.

"Aliağa elleçlemede rekor kırdı"

Türkiye ve Aliağa genelinde gerçekleşmiş olan yük ve gemi istatistikleri ile elleçlenen konteyner rakamları üzerine bilgilendirmelerde bulunan Başkan Adem Şimşek şunları ifade etti:

"2020 yılının Ağustos ayı itibari ile Aliağa limanlarımızda bir hareketlilik söz konusu. Gerek gelen gemi sayısında gerekse elleçlenen yük miktarlarında büyük bir artış var. Aliağa limanlarında 2019 Ağustos sonunda elleçlenen yük miktarı 61 milyon groston iken 2020 Ağustos sonunda ise bu miktar 67 milyon grostona yükselerek yüzde 10 gibi büyük bir yukarı hareketle Aliağa limanları yüzdelik artış olarak Türkiye'nin lideri olmuştur."

"İhracatçı ve ithalatçının tercihi Aliağa Limanları oldu"

İzmir Limanı'nın 2020 Ağustos ayı sonu itibari ile konteyner elleçlemede geçen yıla oranla yüzde 14'lük bir düşüş yaşadığını belirten Şimşek, "Dünya genelinde konteyner gemilerinde yaşanan fiziksel değişimlerle birlikte İzmir Limanları bu büyük konteyner gemilerinin değişen fiziki şartlarının özelliklerini karşılayamamış ve bu sebeple yüzde 14'lük gibi bir düşüş yaşamıştır. İzmir limanlarında yaşanan bu düşüş ile birlikte Aliağa Limanları, İzmir Limanı'ndan kopan yükün yaklaşık yüzde 50'sini kendine çevirmiş ve yüzde 6'lık bir artış ile 2019 Ağustos sonu konteyner elleçlemesi 754 bin TEU iken 2020 Ağustos sonu itibari ile 798 bin TEU olarak gerçekleşmiştir. Buda gösteriyor ki ihracatçı ve ithalatçıların zaman, maliyet ve derinlik avantajı ile Aliağa Limanlarını tercih etmiştir" dedi.

"Pandemi ana ticaret limanlarımızı etkilemedi"

Konuşmasının sonunda Türkiye'ye gelen gemi sayısında belli bir düşüş yaşandığını fakat bu düşüşün ana ticaret limanlarında değil turizm kaynaklı olduğunu ifade eden Başkan Şimşek, "Ülkemize yapılan sefer sayılarına yani gelen gemi adedine baktığımızda geçen yıl ağustos sonu itibari ile belli bir düşüş söz konusu diyebiliriz. 2019 Ağustos sonu verilene baktığımızda ülkemize gelen gemi sayısı 35 binlerde iken 2020 Ağustos sonu gelen gemi sayısı ise 31 bin civarındandır. Aradaki 4 binlik sefer sayısı pandemi dolayısıyla turizm noktalarımız olan Kuşadası, Çeşme, Bodrum, Ayvalık ve Marmaris'ten Yunanistan'a seferlerin yapılamamasından kaynaklanmaktadır. Ana ticaret limanlarımızda herhangi bir azalma söz konusu değildir" diye konuştu. - İZMİR

Ticaret, Ağustos, Aliağa, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 20:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Aliağa limanları rekor kırdı' - Son Dakika Ekonomi

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