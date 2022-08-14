Alkollü araç kullanırken bir çocuğun ölümüne neden olan kaymakam hukuk müşavirliğine atandı - Son Dakika
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Alkollü araç kullanırken bir çocuğun ölümüne neden olan kaymakam hukuk müşavirliğine atandı

14.08.2022 15:59

Alkollü araç kullanırken bir çocuğun ölümüne neden olan kaymakam hukuk müşavirliğine atandı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde devlete ait resmi aracı alkollü kullanırken 13 yaşındaki Muhammet Çelik'e çarpıp ölümüne neden olan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı.

Alkollü araç kullanırken bir çocuğun ölümüne neden olan kaymakam hukuk müşavirliğine atandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde devlete ait resmi aracı alkollü kullanırken 13 yaşındaki Muhammet Çelik'e çarpıp ölümüne neden olan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'nde Bismil'de devlete ait resmi aracı alkollü kullanırken 13 yaşındaki Muhammet Çelik'e çarpıp ölümüne neden olan ve tutuklu bulunan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı. Kararname ile Sinanoğlu'nun yerine ise Ağrı'nın Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar atandı.

Kaza, 15 Temmuz günü Akpınar Mahallesi'ndeki Özgürlük Bulvarı ile Bismil- Batman Karayolu'nun kesiştiği noktada yer alan trafik ışıklarında meydana gelmişti. Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı resmi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Çelik'e, ardından da başka bir araca çarpmıştı. Yaralanan Çelik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 0.27 promil alkollü çıkan Kaymakam Sinanoğlu tutuklanmıştı. Soruşturma çerçevesinde tutukluğu devam eden Sinanoğlu'nun kararname ile atandığı ortaya çıktı.

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Kaynak: İHA

Çorum Valiliği, Diyarbakır, Tragger, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Alkollü araç kullanırken bir çocuğun ölümüne neden olan kaymakam hukuk müşavirliğine atandı - Son Dakika

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