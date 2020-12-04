ALKÜ'den bilimsel tıp dergisindeki makaleye tepki - Son Dakika

ALKÜ'den bilimsel tıp dergisindeki makaleye tepki

04.12.2020 14:41
ALKÜ'den bilimsel tıp dergisindeki makaleye tepki, System.String[]

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, bir tıp dergisinde gerçek dışı makale yazıldığını belirterek, yayından çekilmesi için bir yazı kaleme aldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, bir tıp dergisinde gerçek dışı makale yazıldığını belirterek, yayından çekilmesi için bir yazı kaleme aldı. Aslan, editöre hitaben yazılan yazıda, söz konusu makalenin hayal kırıklığı oluşturduğunu ifade ederek, derin bir kızgınlığın doğmasına sebep olduğunu ifade etti.

ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, 27 Kasım 2020 tarihinde bir dergide yayımlanan "Covid 19 Zamanında Savaş: Dağlık Karabağ ve Ermenistan'da İnsani Felaket" (Kazaryan vd.) başlıklı yazıya tepki olarak bir mektup yazdı. Bu yazının Ermeni yazarlar tarafından taraflı ve propaganda amacıyla kaleme alındığını ifade eden Prof. Dr. Erdoğan Aslan, makalenin saygın bir tıp dergisinde yayınlanabilmesi için bilimsel bir temelden yoksun olduğunu da belirtti. Bir bilim insanı olarak ve bilim kuruluşu olan ALKÜ adına milli çizgilere sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Aslan, dergi editörüne hitaben yazdığı mektup şu ifadeleri kullandı:

"27 Kasım 2020 tarihli derginizde yayımlanan, "Covid 19 Zamanında Savaş: Dağlık Karabağ ve Ermenistan'da İnsani Felaket" (Kazaryan vd.) başlıklı yazıyla alakalı hayal kırıklığımızı ve derin kızgınlığımızı ifade etmek için üniversitem ve şahsım adına yazıyorum. Her şeyden önce, evrensel bir hedef olan "ilerlemeye" ulaşmak için bilimsel dergilerin, bilimsel bulgu ve çalışma sonuçlarını tarafsız olarak aktarması gerektiğine inanıyoruz. Zira, yalnızca aktif bir lobinin siyasi argümanlarını yansıtan bir makalenin yayımlanması en iyi ihtimalle "etik dışı" olarak adlandırılabilir. Siyasi bir makaleyi bilimsel bir dergide yayınlamanın etik dışı olmasının yanı sıra, makaledeki yazarların verdiği bilgiler tamamen bir konfabulasyondur. Ortada yazarların hikayeleriyle uyuşmayan tarihsel gerçekler bulunmaktadır. Söz konusu kişiler, Karabağ'ın 1991'den beri bağımsız bir devlet olarak tanındığını iddia etmektedirler ancak bu yanlış bilgi hiçbir uluslararası otorite tarafından kabul edilmiş değildir ve hatta ironik bir şekilde, Karabağ bizzat Ermenistan tarafından dahi bağımsız bir devlet olarak kabul edilmemiştir. Nitekim aynı Ermenistan, bölgedeki sayısız işgal, katliam ve yerinden etme planlarını hayata geçirmiştir. Birleşmiş Milletler, Karabağ topraklarının Azerbaycan'a ait olduğunu ilan etmiş, AGİT'in altında kurulmuş uluslararası bir grup olan MINSK Grubu 30 yıl boyunca bu çatışmayı çözmeye çalışmıştır. Köyleri hedef alan son Ermeni bombalamalarının sonucunda Azerbaycan ordusu vatandaşlarını korumak için miras hakkını kullanmış ve topraklarını geri almıştır"

Aslan, mektubuna şöyle devam etti:

"O bölgede yaşananlarda ne Türkiye ne de Azerbaycan sorumludur. Bilakis sorumlu olan Ermeni diasporasının kendisidir. Söz konusu yazarlar utanmadan, dünyanın her yerindeki insanlara ve uluslararası tıp camiasındaki meslektaşlarına Karabağ'daki savaşa ve insani felakete karşı seslerini yükseltme çağrısında bulunurken; 1,5 milyon Azerbaycan Türkü topraklarından edildiğinde ve Hocalı'da binlerce insan katledilirken ne tesadüf ki sessizliklerini korumaktaydılar. Bu şartlar altında, iyi bir bilimsel dergiye yakışır şekilde politik ve hatalı olduğu için bu makaleyi yayından çekmenizi bekliyoruz" - ANTALYA

ALKÜ'den bilimsel tıp dergisindeki makaleye tepki

Erdoğan Aslan, Karabağ, Ermeni, Rektör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ALKÜ'den bilimsel tıp dergisindeki makaleye tepki - Son Dakika


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