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ALKÜ, fuarda öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Unilook Türkiye Üniversite Tanıtım ve Tercih Günlerinde geleceğine yön vermek isteyen gençlerle deneyimlerini paylaştı.

ALKÜ, fuarda öğrencilerle buluştu, System.String[]

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Unilook Türkiye Üniversite Tanıtım ve Tercih Günlerinde geleceğine yön vermek isteyen gençlerle deneyimlerini paylaştı. Alanya'da düzenlenen ve iki gün süren fuara ALKÜ'nün yanı sıra Antalya, İzmir, İstanbul, Konya'da başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan çeşitli 15 devlet ve vakıf üniversitesi katıldı. Tercihlerine şimdiden yön vermek isteyen öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda ALKÜ'ye büyük ilgi gösteren öğrenciler okumak istedikleri bölümler ve yerleşke yaşamı hakkında merak ettiklerini en yetkili ağızlardan öğrenme fırsatı buldular. - ANTALYA

Türkiye, Alanya, AKM, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:03 Kaynak: İHA
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