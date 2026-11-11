Allianz’ın COP31 gündeminde iklim risklerinin tespiti, kayıpların azaltılması ve dayanıklılığın güçlendirilmesi yer alıyor - Son Dakika
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Allianz’ın COP31 gündeminde iklim risklerinin tespiti, kayıpların azaltılması ve dayanıklılığın güçlendirilmesi yer alıyor

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Allianz’ın COP31 gündeminde iklim risklerinin tespiti, kayıpların azaltılması ve dayanıklılığın güçlendirilmesi yer alıyor
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Allianz Türkiye, Antalya’da başlayan COP31 kapsamında, Türkiye Sigorta Birliği’nin ev sahipliğinde 11-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Insurance House’un İklim Ortağı olarak yer alıyor. Allianz Türkiye, COP31 süresince iklim risklerinin önceden tespit edilmesi, kayıpların azaltılması ve toplumların dayanıklılığının güçlendirilmesinde sigortacılığın rolünü gündeme taşıyor.

İklim değişikliği, doğal afetlerin sıklığı ve şiddetindeki artışla birlikte yalnızca çevresel değil, ekonomik ve toplumsal dayanıklılığı da yakından ilgilendiren küresel bir mesele olarak öne çıkıyor. Bu dönüşümde sigortacılığın rolü de sadece kayıpları karşılamanın ötesine geçerek önleyici çözümleri desteklemek ve toplumların iklim değişikliğine uyum kapasitesini güçlendirmek yönünde gelişiyor. Dönüşüme öncülük eden şirketlerden biri olan Allianz, Antalya’da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’e katılarak, Türkiye Sigorta Birliği'nin ev sahipliğinde 11-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Insurance House’un İklim Ortağı olarak yerini alıyor.

Tolga Gürkan: “İklim değişikliği bugün yönetmemiz gereken küresel bir gerçeklik”

Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, COP31 katılımına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“İklim değişikliği artık geleceğe ilişkin bir risk değil, bugün yönetmemiz gereken küresel bir gerçeklik. Bu nedenle sigortacılığın rolünü yalnızca hasar sonrasında finansal telafi sağlamakla sınırlı görmüyoruz. Riskleri önceden öngörmek, iklim değişikliğine uyum kapasitesini güçlendirmek ve toplumların dayanıklılığını artırmak gerekiyor. Bu dönüşümün kamu, özel sektör ve toplumun ortak sorumluluğuyla gerçekleşebileceğine inanıyoruz. COP31’i de bu ortak sorumluluğu somut adımlara ve kalıcı iş birliklerine dönüştürmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz.”

Allianz Türkiye, COP31’de erken risk tespitine dikkat çekiyor

Allianz Türkiye, COP31 kapsamında Türkiye Sigorta Birliği’nin ev sahipliğinde 11-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Insurance House’un İklim Ortağı olarak yer alıyor. Bu kapsamda 11 Kasım’da “Riski Hissetmek: Azaltımdan, Erken Tespite ve Dayanıklılığa” başlıklı bir panele de ev sahipliği yaptı.

Panelde; Allianz Türkiye Risk Mühendisliği ve Allianz Teknik Direktörü Dr. Ceyhun Eren, Werover Kurucusu Balca Yılmaz, Alkazar Kurucusu Güven Fidan ve Allianz Sürdürülebilirlikten Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Emilia Daniela Macarie konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, iklim risklerinin erken tespit edilmesinin kayıpların azaltılması ve dayanıklılığın artırılmasındaki rolü ele alınırken, risklerin öngörülmesine yönelik yaklaşımlar, yenilikçi çözümler ve bu çözümlerin sahada yaratabileceği katkılar değerlendirildi.

Allianz’ın sürdürülebilirlik vizyonu Türkiye’de somut çözümlere dönüşüyor

Allianz Türkiye, iklim dayanıklılığını güçlendirme yaklaşımını sürdürülebilir sigortacılık ürünlerinden teknik uzmanlığa ve toplumsal fayda çalışmalarına uzanan geniş bir alanda hayata geçiriyor. Türkiye’nin ilk sürdürülebilir ürün sertifikalı kaskosunu sunan şirket, 2019 yılından bu yana Türkiye’deki yatırıma açık olmayan şirketler arasında ilk ve tek entegre raporun sahibi olarak öne çıkıyor. Allianz, Türkiye’de uluslararası akreditasyon standartlarına uygun ilk ve tek akredite deprem laboratuvarı olan Allianz Teknik aracılığıyla deprem ve yangın risklerine yönelik uzmanlığını paylaşıyor. Çevre ve İklim Değişikliği Hizmetleri ile şirketlere çevresel performanslarını geliştirmeye yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunuluyor. Allianz, UNDP Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürüttüğü Finansla Gelecek programıyla da gençlerin ve toplumun finansal okuryazarlığını ve finansal dayanıklılığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Şirket HaberleriAllianz SigortaAntalyaTürkiyeCOP31Son Dakika

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