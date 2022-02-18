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Alman turizmciler, kültür turizmi için Diyarbakır'da - Son Dakika

Alman turizmciler, kültür turizmi için Diyarbakır'da

18.02.2022 17:31
Alman turizmciler, kültür turizmi için Diyarbakır'da

ALMANYA'da yaklaşık 11 bin seyahat acentesinin çatı kuruluşu olan 'Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, bölgenin kültür turizmini canlandırmak için Diyarbakır'da turizmciler ve ilgili kurumların temsilcileri ile bir araya geldi.

ALMANYA'da yaklaşık 11 bin seyahat acentesinin çatı kuruluşu olan 'Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, bölgenin kültür turizmini canlandırmak için Diyarbakır'da turizmciler ve ilgili kurumların temsilcileri ile bir araya geldi. Fiebig, "Almanya için Türkiye, deniz, kum ve güneş olarak hep ön planda oldu. Kültür turlarının da korona sonrası tekrar başlamasına önem veriyoruz" dedi. Turizmciler, Diyarbakır'ın tarihi yerlerini gezerek bilgi aldı.

Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Sunexpress Ticari Direktörü Peter Glade, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı ve beraberlerindeki heyet, TURSAB Güneydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu'nun daveti üzerine 'Mezopotamya'nın altın üçgeni' olarak tabir edilen Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'daki tarihi ve kültürel mekanları gezerek, bölge turizmcileri ve ilgili kurumların temsilcileriyle bir araya geldi. Bölgenin uluslararası alanda kültür turizminin canlandırması için gerçekleştirilen toplantılara da katılan heyet, Diyarbakır'da Zerzevan Kalesi, İç Kale, Cemilpaşa ve Behrampaşa konakları, Meryem Ana Kilisesi ve Dört Ayaklı Minare gibi tarihi mekanları gezerek, bilgi aldı.

'BÜTÜN İNSANLIĞI BÖLGEYİ GÖRMEYE DAVET EDİYORUZ'Heyet, daha sonra Sur ilçesindeki tarihi İçkale'deki makamında Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Heyete, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel önemini anlatan Vali Karaloğlu, "İnsanlığın ilk yerleşik hayata geçtiği, ilk kültür tarımının yapıldığı, buğdayın, arpanın, mercimeğin ilk tarımının yapıldığı, hayvanların ilk evcilleştirildiği, metalin ilk olarak işlendiği, hamurun mayalanarak ekmek pişirildiği bir coğrafya burası. İnsanlığın anavatanı bu coğrafya. Herkes kendi anavatanını görmek ister. Biz bütün insanlığı bölgeyi görmeye davet ediyoruz. 'Mezopotamya'nın altın üçgeni' dediğimiz Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin birbirini tamamlayan şehirlerdir. Kültür olarak, inanç olarak, gastronomi olarak birbirini tamamlayan 3 şehirdir. Bu 3 şehirde iç turizmde kültür turları başladı. Bölgenin altyapısı da turizme elverişli hale geldi. İnşallah sizin gelişinizden sonra yeni bir turizm hareketi başlar diye temenni ediyoruz" dedi.'AMACIMIZ KÜLTÜR TURİZMİNİ CANLANDIRMAK'

Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig de Türkiye'nin Almanlar için çok önemli ülke olduğunu belirterek, "Almanya için Türkiye, deniz, kum ve güneş olarak hep ön planda oldu. Kültür turlarının da korona sonrası tekrar başlamasına önem veriyoruz. Bizim burada bulunma amacımız kültür turizmini tekrar canlandırmak. Aramızda çok önemli tur operatörleri var. İnanç turizmi yapan, kültür turizmi yapan acenteler var. Biz bunu tekrar canlandırmak için bulunuyoruz. Almanya'ya dönünce canlandırmak için bunun çabasını sürdüreceğiz" diye konuştu.


Alman turizmciler, kültür turizmi için Diyarbakır'da
Alman turizmciler, kültür turizmi için Diyarbakır'da
Alman turizmciler, kültür turizmi için Diyarbakır'da
Alman turizmciler, kültür turizmi için Diyarbakır'da
Alman turizmciler, kültür turizmi için Diyarbakır'da
Alman turizmciler, kültür turizmi için Diyarbakır'da
Alman turizmciler, kültür turizmi için Diyarbakır'da
Alman turizmciler, kültür turizmi için Diyarbakır'da
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Münir Karaloğlu, Kültür Turizmi, Diyarbakır, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alman turizmciler, kültür turizmi için Diyarbakır'da - Son Dakika


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