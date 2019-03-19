Almanya'da Gündem Yine Mesut: Steinmeier ve Erdoğan Nikah Şahidi Olsun!

MESUT Özil'in Amine Gülşe
ile yazın yapacakları düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı davet etmesi, Almanya
'da yine günün konusu oldu. Arsenal
'de forma giyen Mesut Özil
, Alman siyasetçiler ve kamuoyu tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu
ise tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Yeneroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in birlikte Mesut Özil'in nikah şahitleri olmalarını önerdi.
TÜRK-ALMAN BİRLİKTELİĞİ İÇİN ÇOK GÜZEL OLUR Berlin
'de yayınlanan Tagesspiegel Gazetesi'ne konuşan Yeneroğlu, "Türkiye Cumhurbaşkanı ile Almanya Cumhurbaşkanı'nın yan yana nikah şahidi
olarak Türk-Alman birlikteliğini vurgulamaları çok güzel olur" dedi.
Mesut Özil, nişanlısı Amine Gülşe ile birlikte İstanbul Atatürk
Havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşup düğünlerine davet etmişti.