Son Dakika Haberleri: Almanya'da Gündem Yine Mesut: Steinmeier ve Erdoğan Nikah Şahidi Olsun!

Almanya'da Gündem Yine Mesut: Steinmeier ve Erdoğan Nikah Şahidi Olsun!

1 saat önce

MESUT Özil'in Amine Gülşe ile yazın yapacakları düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etmesi, Almanya'da yine günün konusu oldu.

Almanya'da Gündem Yine Mesut: Steinmeier ve Erdoğan Nikah Şahidi Olsun!, System.String[]
MESUT Özil'in Amine Gülşe ile yazın yapacakları düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etmesi, Almanya'da yine günün konusu oldu. Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, Alman siyasetçiler ve kamuoyu tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. 

AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Yeneroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in birlikte Mesut Özil'in nikah şahitleri olmalarını önerdi.

TÜRK-ALMAN BİRLİKTELİĞİ İÇİN ÇOK GÜZEL OLUR

Berlin'de yayınlanan Tagesspiegel Gazetesi'ne konuşan Yeneroğlu, "Türkiye Cumhurbaşkanı ile Almanya Cumhurbaşkanı'nın yan yana nikah şahidi olarak Türk-Alman birlikteliğini vurgulamaları çok güzel olur" dedi.

Mesut Özil, nişanlısı Amine Gülşe ile birlikte İstanbul Atatürk Havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşup düğünlerine davet etmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:10 

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Almanya, Güncel
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