Almanya'dan Suriye konulu dörtlü zirveye ilişkin açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 3 Aralık'ta Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Suriye konulu dörtlü görüşmede bir araya gelecek.

Almanya Hükümet Sözcü Vekili Ulrike Demmer, Federal Basın Merkezi'ndeki basın toplantısında, gelecek hafta NATO Liderler Zirvesi için Londra'ya gidecek Merkel'in programı hakkında bilgi verdi.

Merkel'in Londra'da ilk olarak Türkiye, Fransa ve İngiltere liderleriyle bir araya geleceğini belirten Demmer, "Başbakan Merkel, 3 Aralık'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya gelecek. Bu görüşmede ana gündem maddesi Suriye'deki durum olacak." ifadelerini kullandı.

Demmer, Merkel'in 4 Aralık Çarşamba günü de ABD Başkanı Donald Trump ile de ikili görüşmesinin planlandığını sözlerine ekledi.