Almanya'da İsrail'in saldırısı altındaki Gazze ile dayanışma gösterisi yapıldı - Son Dakika
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Almanya'da İsrail'in saldırısı altındaki Gazze ile dayanışma gösterisi yapıldı

07.08.2022 19:44
Almanya'da İsrail'in saldırısı altındaki Gazze ile dayanışma gösterisi yapıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail saldırısı altındaki Gazze ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail saldırısı altındaki Gazze ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

Berlin Filistinliler ve Arap Dernekleri Birliği tarafından Potsdamer Platz Meydanı'nda, "Filistin halkıyla dayanışma ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı işlediği suçları kınama gösterisi" düzenlendi.

Gösteride, Filistin bayrakları ve üzerinde "Gazze, dünyanın en büyük hapishanesi, Gazze ablukasını kaldırın", "Filistin'e özgürlük", "Gazze'yi bombalamaya son verin", "Filistinlilerin hayatı önemlidir" ve "Susmak şiddettir" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

Gösteriye katılan Maanes Al Abyad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Özellikle de Gazze'deki Filistinlilerle. Filistin halkı, İsrail'in barbarca saldırıları altında acı çekiyor. Şimdiye kadar çok sayıda kişi öldü, yüzlercesi de yaralandı. Dünya sadece seyrediyor ve parmağını kıpırdatmıyor." dedi.

Abyad, dünya toplumundan "kurbanı ve celladı karıştırmamasını" talep ettiklerini vurgulayarak, Filistinlilere, kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesi, mültecilerin dönüşünün sağlanması ve bağımsız Filistin devletinin kurulması haklarının verilmesini istediklerini kaydetti.

İsmini vermek istemeyen bir gösterici de buraya Filistin'de yaşayan ailelerine cesaret vermek istedikleri için geldiğini belirterek, "Ailelerimiz için üzülüyoruz. Onlar baskı altında. Avrupalı halkların gösterdiği çifte standardı kınıyoruz. Ukrayna için çok şey yaptılar ancak ülkemiz için bir şey yapmadılar. Aksine güçlü devlete yardım ediyorlar. İsrail'in çok silahı var. Çocuklar bedel ödüyor, bunu niye yaptıklarını bilmiyorum." diye konuştu.

Göstericiler yapılan konuşmalardan sonra dağıldı.

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Kaynak: AA

Almanya, Berlin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da İsrail'in saldırısı altındaki Gazze ile dayanışma gösterisi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da İsrail'in saldırısı altındaki Gazze ile dayanışma gösterisi yapıldı - Son Dakika
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