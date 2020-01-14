Altaylı Kazımcan'a üçlü kıskaç

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın gelecek vadeden oyuncuları arasında yer alan Kazımcan Karataş'a Süper Lig takımları kanca attı. Kanatlarda görev alan 17 yaşındaki oyuncuyla Galatasaray'ın ardından Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un da ilgilendiği öğrenildi. Üç kulüp arasından özellikle Malatya ekibinin Kazımcan'ı transfer etmek için temaslarını sıklaştırdığı belirtildi.

Siyah-beyazlıların Antalya kampında Macaristan temsilcisi Kaposvari Rakoczi'ye 1-0 yenildiği hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Kazımcan'ı Malatyalı kurmayların izlediği kaydedildi. Genç kramponun performansıyla beğeni kazandığı ifade edildi. Yönetim, Kazımcan'ın bonservis ücretini 500 bin Euro olarak belirledi. Altay, oyuncunun başka kulübe satışından yüzde 30 pay da istiyor. Ara transfer harekatını sürdüren Altay'da, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan transfer edilen sol bek Doğa da takıma katıldı.

ERDAL ÖZTÜRK ÖNERİSİ