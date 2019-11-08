Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi Açılış Töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesine ilişkin, "Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz." dedi.

Bakan Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törendeki konuşmasına tesisin hayırlı olması temennisi ile başlayan Soylu, bugünün hem cuma hem de Mevlit Kandili olduğunu hatırlatarak, vatandaşların kandilini kutladı.

Kırmızı kategoride aranan "insanlıktan çıkmış iki teröristin Diyarbakır'da etkisiz hale getirildiği"ni anımsatan Soylu, operasyonun temmuz ayında yapıldığını, kimlik doğrulamalarının ise dün akşam gerçekleştiğini aktardı.

Üç yıl önce Dolmabahçe'deki patlama, Kayseri komando komutanlığında vatani görevini yapan askerlere yönelik saldırı, Ankara Merasim Sokak, İstanbul Sancaktepe ve Vezneciler dahil birçok saldırı ile Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'in aile mezarlığına bomba yerleştirilmesi eylemlerinin tamamının talimatının da bu kişi tarafından verildiğini söyledi.

Gözünün hep bu teröristte olduğunu aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir terörist daha cehennemi boyladı ve onun yanındaki de ona dün akşamki konuşmalardan, istihbari bilgilerden anlıyorum ki Karayılan daha fazla üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz. Kim kınarsa kınasın, bizim tarafımız bellidir. Terörist hakladık mı, biz seviniriz. Bu ülkede anne babaların yüreklerini dağlayanları bertaraf ettik mi, biz seviniriz. Biz onları da onları destekleyenleri de uyarmıştık; 'Devletin kılıcı uzun olur, biz bu hesabı açık bırakmayız, gelin bu işten vazgeçin' demiştik. Birileri bu ikazımızı anlamadılar, yanlarında 3-5 tane batılı görünce şımardılar. Bizden bir şey koparabileceklerini, bizi korkutup sindirebileceklerini zannettiler. Oysa bizim yolumuz, hak yoludur. Ne döneriz ne de sineriz. Dünyanın rotasını şaşırdığı, teröristlerin ülke liderleriyle telefonda görüştüğü bir dünyada, benim ülkem hiçbir terör örgütünü ayırmadan yıllardır insanlık adına onurlu bir mücadele vermektedir. Allah'a şükür, yavaş yavaş da olsa, bu meselede dünyayı, kendi çizgisine getirmektedir."

Bakan Soylu, Türkiye'nin son 6-7 yıldır zor süreçlerden geçtiğini ancak bugünlerde sonuç almaya başlandığını ifade etti.

Türk askerinin, Rasulayn, Tel Abyad, Aynel Arab ile Kamışlı'da devriye yaptığını belirten Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığının her yerde gösterildiğini söyledi.

Türkiye'nin petrol yataklarının değil, insanlığın hesabını yaptığını vurgulayan Bakan Soylu, Türkiye'nin Afrin, Cerablus, Azez, Elbab, Çobanbey'e huzur getirdiğini, bugüne kadar 366 bin insanın oraya geri döndüğünü aktardı.

Rasulayn ve Tel Abyad'a huzur gelince 30 binin üzerinde insanın Suriye'den buraya geldiğini belirten Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir taraftan huzuru, kardeşliği pekiştiriyor bir taraftan terörü tasfiye ediyoruz. Bu işe başladığımızda, dünya neredeyse karşı çıktı. 'Demografiyi değişecekler, işte Türk, Kürt, Arap ayırıyorlar, Biz Afrin'de, Cerablus'ta, Azez'de, Mare'de ayırmadık. Oraya Kürdü, Türkü, Arapı, Türkmeni, Müslümanı, Hristiyanı herkesin huzurlu bir şekilde olmasını sağlayan bir düzen kurduk. Orada şu anda yerel Meclisler var onlar karar veriyorlar bizim kaymakamlarımız, valilerimiz, doktorlarımız, mühendislerimizi polislerimiz, jandarmalarımız, onlar orada danışmanlık ediyorlar."

Türkiye'nin dünyaya istikrarın nasıl tesis edileceğini, huzurun nasıl ikame edilebileceğini gösterdiğine işaret eden Soylu, "Onlar teröristleri destekliyor biz teröristlerden ızdırap çeken milletin orada huzurlu olmasını sağlıyoruz." dedi.

Amerika, Avrupa ne derse desin, Rusya ne yaparsa yapsın Türkiye'nin huzuru bu bölgeye getireceğini vurgulayan Soylu, yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine gönderileceği yönündeki sözleri anımsattı.

Soylu, şöyle devam etti:

"Şimdi biz bunları 'size iade edeceğiz' diyoruz, pazartesiden itibaren başlıyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar. İade edeceğiz. Ayağa kalkıyorlar. 'biz bunları vatandaşlıktan attık, siz ne yaparsanız yapın.' Yok öyle yağma. Çatlasanız da patlasanız da silseniz de saklasanız da o DEAŞ'lıları, insanınızı, kendi vatandaşınızı, vatandaşlıktan çıkarsanız da çıkarmasanız da sizin ülkenize göndereceğiz. Ne yaparsanız yapın. Kendi insanınıza nasıl hesap vereceğinizi kendiniz bilirsiniz. Biz kimsenin DEAŞ oteli değiliz."

(Sürecek)