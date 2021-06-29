Üye Girişi
Altınordu'nun gençleri Avrupa yolunda - Son Dakika

Altınordu'nun gençleri Avrupa yolunda

29.06.2021 12:25
Altınordu'nun gençleri Avrupa yolunda, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı genç futbolcuları Enis Destan ve Burak İnce'ye Avrupa yolu görüldü.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı genç futbolcuları Enis Destan ve Burak İnce'ye Avrupa yolu görüldü.

Geçen sezon gösterdiği performansla takımın gol yükünü çeken ve A Milli Takımı'na kadar yükselen 19 yaşındaki Enis'in Belçika'nın Club Brugge takımına imza atmak üzere olduğu Altınordu'da Burak İnce de Avrupa'da gözde. Brugge'un genç golcü Enis için Altınordu'ya 2.6 milyon Euro (27 milyon TL) gibi önemli bir bonservis bedeli ödeyeceği ve oyuncunun bir sonraki satışından İzmir ekibi'ne yüzde 20 pay vereceği bildirildi. Enis, Belçika'ya giderse Çağlar Söyüncü'den sonra Altınordu'dan direkt Avrupa'ya transfer olan ikinci isim olacak.

Yine kırmızı-lacivertlilerin öz kaynağından çıkardığı Burak İnce için de Galatasaray'ın yanı sıra Almanya ve İspanya'dan ciddi teklifler geldiği vurgulandı. Almanya'dan Bayer Leverkusen, İspanya'dan ise Sevilla'nın 17 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek için Altınordu'nun kapısını çalacağı kaydedildi. Türk ve Avrupa futboluna önemli isimleri kazandıran Altınordu, 2016 yılında defans oyuncusu Çağlar Söyüncü'yü Almanya'nın Freiburg ekibine sattı. A Milli Takım'da da oynayan Çağlar, Freiburg'ta sergilediği performansın ardından Premier Lig'in yolunu tutup 2018'de Leicester City'e imza atarken, bonservisinden ikinci kez para kazanan Altınordu'nun kasasını ikinci kez doldurdu.3 OYUNCU DAHA AVRUPA'DA

Altınordu'da Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra altyapıdan yetişen 3 oyuncu daha Avrupa'da boy gösteriyor. Kırmızı-lacivertlilerden önce 2016'da Başakşehir, ardından 2017'de İtalyan devi Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, geçen sezonu Çağlar'ın forma giydiği Leicester City'de geçirdi. İzmir ekibinin 2018'de Fenerbahçe'ye sattığı Berke Özer ve Barış Alıcı, son 2 sezonda Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giydi.


- İzmir
Altınordu'nun gençleri Avrupa yolunda
Altınordu'nun gençleri Avrupa yolunda

Futbol Federasyonu, Altınordu, Belçika, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'nun gençleri Avrupa yolunda - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi 12:18 Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı 12:06 Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı 11:20 Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı
Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek 11:02 Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır 10:54 Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih 10:35 Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek 10:06 Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor 09:56 Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor

Son Dakika Haberleri
12:21 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu
12:18 Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi
12:10 John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu
12:06 Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı
11:59 Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı
11:19 Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı
10:54 Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır
10:53 Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı
10:42 Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Dolar güne yükselişle başladı, 8,73'ten işlem görüyor
23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu         
12:22
John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu         
12:11
Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı         
11:59
Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor         
11:11
Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı         
10:54
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi silahlı saldırıya uğradı! Genç kız hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi silahlı saldırıya uğradı! Genç kız hayatını kaybetti         
10:20
UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı         
10:00
Hırsızlık yaptığı fark edilince sokak ortasında soyunmaya kalkıştı Hırsızlık yaptığı fark edilince sokak ortasında soyunmaya kalkıştı         
09:14
90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı 90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı         
23:04
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı         
17:59
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı 2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı         
16:17
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 12:39:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu'nun gençleri Avrupa yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement