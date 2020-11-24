Altınordu'ya Eskişehirspor uyarısı

TFF 1'inci Lig'de bu sezonki performansıyla liderliğe yükselen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, pazar günü deplasmanda oynayacakları Eskişehirspor maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu. Ligde galibiyeti bulunmayan son sıradaki Eskişehirspor'u hafife almadıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Geçen sezon deplasmanda Eskişehirspor'a 3-0 yenilmiştik. Bu bize önemli bir ders olmuştu. Rakibin konumu ile ilgilenmiyoruz. Kendi futbolumuzu sürdürüp zirvedeki yerimizi korumak istiyoruz" diye konuştu.

İç sahada oynadığı son 4 maçı kazanan İzmir temsilci, Eskişehir'den zaferle dönerek deplasmandaki 3 maçlık galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. Altınordu'da sarı kart cezalısı Muzaffer, izolasyon süreçleri devam eden Muhammet, Metehan ve Ahmet Dereli ile tedavileri süren Yiğit Emre ile Emre Nefiz forma giyemeyecek. İdman eksiği olan Oğulcan'ın durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Altınordu'nun ligde 20 puanı bulunurken, 3 puanı silinen Eskişehirspor 1 puanla ligin dibine demir attı.KUPADA RAKİP ÇORUM FK

Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda yarın evinde Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak müsabakada Alper Akarsu düdük çalacak. İzmir temsilcisi bir önceki turda Fethiyespor'u 2-1'lik skorla, Çorum FK ise Eyüpspor'u 3-0'la kupanın dışına itmişti. Maçı normal sürede veya gerekirse uzatmalar ile seri penaltılarda kazanan taraf tur atlayacak.