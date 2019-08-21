Son Dakika Haberleri: Altınordu, Yasin Ozan'la imzaladı! | Transfer haberleri...
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Altınordu, Yasin Ozan'la imzaladı! | Transfer haberleri...

2 saat önce

İki sezon önce Altınordu ile anlaşmak üzereyken Denizlispor'la el sıkışan Yasin'e peşinat ödenmeyeceği, golcü oyuncuyla maç başı anlaşma yapıldığı öğrenildi.

Altınordu, Yasin Ozan'la imzaladı! | Transfer haberleri..., System.String[]
İki sezon önce Altınordu ile anlaşmak üzereyken Denizlispor'la el sıkışan Yasin'e peşinat ödenmeyeceği, golcü oyuncuyla maç başı anlaşma yapıldığı öğrenildi. Teknik ekibin santrforlar arasındaki rekabeti artırmak amacıyla Yasin'in transferini gerçekleştirdiği ifade edildi. Yasin, Kemal ve Fatih'ten sonra takımdaki üçüncü forvet olarak kadroya dahil oldu.

Almanya doğumlu 27 yaşındaki gurbetçi golcü, "Benim için paranın bir önemi yok. Altınordu'da çıkış yakalayıp kendimi kanıtlamak istiyorum" dedi.

Türkiye'deki kariyerine 2014-15'te Orduspor'da başlayan Yasin Ozan, o sezon devre arasında Gazişehir Gaziantep'e gitti. 2015-16'da Gaziantep temsilcisinde top koşturan tecrübeli futbolcu, 2016-17 ve 2017-18'in ilk yarısında Denizlispor formasını terletti. Daha sonra yarım devre Şanlıurfaspor'da görev alan Yasin, geçen sezon Giresunspor'da 11 maçta şans buldu. Yasin, 1. Lig'de 100 maçta 10 gol kaydetti.
Denizlispor, Yasin Ozan, Altınordu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:33 
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