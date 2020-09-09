Amasya'da CHP'nin 97. yılı kutlandı - Son Dakika

CHP'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Amasya ve Merzifon ilçesinde çelenk sunma programı düzenlendi.

Amasya'da Yavuz Selim Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen partililer, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Ardından CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sevindi, burada yaptığı konuşmada, partilerinin kuruluşunun 97. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

"Bizler ülkemizin her bir yanında Atatürk'ün devrimci ruhuyla Cumhuriyet'i ve partimizi hangi şartlarda olursa olsun korumaya ve yaşatmaya devam edeceğiz." ifadesinde bulunan Sevindi, "97 yıllık tarihimizde Samsun'dan başlayıp Çanakkale'den, Sakarya'dan, İnönü'den, Dumlupınar'dan güç alarak İzmir'de zaferle sonuçlanan özgürlük mücadelesi vardır. Atatürk ilke ve devrimleri üzerinde oturan Cumhuriyetimizin aydınlanma hareketi vardır. Yine, Cumhuriyetimizin çok partili demokrasiyle taçlandırılması, sosyal demokrasi ve sosyal devlet anlayışı vardır. Bizler bu ülkenin geçmişinde de yer aldık geleceğinde de yer alacağız." diye konuştu.

Merzifon ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı önünde program düzenlendi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP Merzifon İlçe Başkanı Hasan Koparan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer de katıldı.

Programlarda katılımcıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.