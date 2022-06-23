Amatör maçta tekme ve yumruklar havada uçuştu: 8 kırmızı kartın çıktığı maç tamamlanamadı
ELAZIĞ - Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Liginde oynanan Elazığ 2023 Spor-Mornikspor maçında tekme tokatlı kavga çıktı. 8 kırmızı kartın çıktığı maç tamamlanamadı.
Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Liginin 7. haftasında Elazığ 2023 Spor ile Mornikspor karşı karşıya geldi. Gençlik Merkezi sentetik sahada oynanan maç Elazığ 2023 Spor'un 4-2'lik üstünlüğüyle devam ederken 90+2. dakikada saha içi bir anda karıştı. Tekme tokatların havada uçuştuğu ve toplam 8 kırmızı kartın çıktığı maç tamamlanamadı. Araya emniyet güçlerinin girmesiyle olaylar yatıştırılırken, maçın skoruna ilişkin son kararı Futbol İl Disiplin Kurulu verecek.
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