Amatörü yasa boğan ölüm

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kocasinan Ülküspor'da forma giyen 23 yaşındaki Hasan Göğerçin, Konya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 42 HNS 44 plakalı kamyon ile Konya istikametinden Afyonkarahisar istikametine giden Ahmet Göğerçin idaresindeki 38 ABJ 185 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazanın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede otomobilde yolcu olarak bulunan ve Kayseri Süper Amatör Lig takımlarından Kocasinan Ülküspor'da forma giyen Hasan Göğerçin'in (23) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Ahmet Göğerçin ile yolcular Hilal Çelebi ve Gülcan Göğerçin de olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Genç oyuncunun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ