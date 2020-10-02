Amik Ovası'nın rüyası Reyhanlı Barajı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınıyor - Son Dakika

Amik Ovası'nda 585 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek olan Reyhanlı Barajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı yapacağı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ise baraj sahasından katılacağı törenle hizmete alınacak.

480 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Reyhanlı Barajı'nın Amik Ovası'nda 585 bin 160 dekar arazinin sulanmasına hizmet edeceğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. projenin tüm üniteleri ile tamamlanmasıyla 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 450 milyon TL katkı sağlanacak" diye konuştu.

200 bin dekar arazi taşkından korunacak

Reyhanlı Barajı'nın ana su kaynakları arasında yer alan Afrin Çayı'ndan yıllık 21 milyon metreküp suyun baraja aktarılacağını da söyleyen Pakdemirli, "Tamamlanan iletim kanalı sayesinde saniyede bin 534 ton su Afrin Çayı'ndan alınarak baraj sahasına aktarılacak. Bu sayede yaz mevsiminde Amik Ovası'nda yaşanabilecek susuzluğun önüne geçilecek, kışın ise Amik Ovası'nda meydana gelmesi muhtemel taşkınlar engellenerek yaklaşık 200 bin dekar arazi taşkından korunacak" değerlendirmesinde bulundu.

Amik Gölü'nün boyutlarına yakın büyüklükte bir sulak alan oluşacak

Reyhanlı Barajı ile Amik Gölü'nün boyutlarına yakın büyüklükte bir sulak alanın da oluşacağına vurgu yapan Bakan Pakdemirli, "Bunun sonucunda göçmen kuşlar için ideal bir dinlenme, beslenme ve üreme alanı oluşmaya başlayacak. Böylece Reyhanlı Barajı Hatay'ın 'yeni kuş cenneti adayı' olacak" açıklamasını yaptı.

3 Ekim Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile açılışını yapacağı Reyhanlı Barajı'nın yanında ayrıca Hatay'da tamamlanan Türkiye'nin en büyük iletim kanalı olan "Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı", "Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi" ve "Hatay-İçmesuyu Arıtma Tesisi" projelerinin de açılışları yapılacak. - ANKARA