Ampute Futbol Süper Ligi'nde ikinci gün maçları oynandı

Lig, yarın oynanacak maçlarla devam edecek.

Bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 6 karşılaşma oynandı.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu bugün oynanan ikinci gün maçlarıyla devam etti.

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