Ampute Futbol Süper Ligi'nde ikinci gün maçları oynandı

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu bugün oynanan ikinci gün maçlarıyla devam etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 6 karşılaşma oynandı.
Bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
TSK Reh. Merkezi Engelliler-Esengücü Engelliler: 8-1
Şahinbey BBGSK-Anadolu Erciyes Engelliler: 10-0
Pendik Engelliler- Konya Engellilergücü: 3-0
Baltalı Grup Denizli- Trabzon Ortahisar Belde: 0-0
Etimesgut Belediyesi Ampute- Bursa Ampute: 9-0
Lig, yarın oynanacak maçlarla devam edecek.
Kaynak: AA
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