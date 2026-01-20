Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti NATO Görevine Uğurlandı

NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı Karargahları, TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Kınalıada, Amfibi Çıkarma Araçları, 1 Amfibi Deniz Piyade Taburu, 9 genel maksat ve taarruz helikopteri, 3 Bayraktar TB-3 SİHA ile toplam 1500 personelden oluşan Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti (ATDGK), toplamda 13 ülkede icra edeceği NATO görevi için Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenle uğurlandı.

NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti bünyesindeki NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı'nın görev faaliyetleri 1 Temmuz 2025-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Türk Deniz Kuvvetleri'ne devredildi. Devredilen görevler kapsamında, NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı Karargahları, TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Kınalıada, Amfibi Çıkarma Araçları, 1 Amfibi Deniz Piyade Taburu, 9 genel maksat ve taarruz helikopteri, 3 Bayraktar TB-3 SİHA'dan ve toplam 1500 personelden oluşan Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti (ATDGK) görevlerini icra etmek üzere Foça Deniz Üs Komutanlığı'ndan uğurlandı. Tamamı Türkiye'de inşa edilmiş, milli gemilerden oluşan ATDGK'nin görev periyodu süresince İspanya, Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık, Fransa, Portekiz, Cezayir, İtalya, Tunus, Arnavutluk, Hırvatistan, Libya ve Mısır'da liman ziyaretleri icra edeceği ve belirli limanlarda Türk savunma sanayi ürünlerinin sergileneceği belirtildi.

20 Ocak-23 Nisan 2026 tarihleri arasında görev icra edecek ATDGK; Akdeniz, Biskay Körfezi, Manş Denizi, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Adriyatik Denizi'nde, Steadfast Dart-2026 Tatbikatı'na, Northern Quadrıga-2026 Tatbikatı'na, Dynamic Mariner/Cold Response/Joint Warrior-2026 Tatbikatı'na, Neptune Strike 26.1 NATO Artırılmış Teyakkuz Faaliyeti'ne iştirak edecek, NATO'nun Deniz Muhafızı Harekatı, Brilliant Shield Harekatı ve Noble Shield Harekatı'na destek sağlayacak.

'TÜRK DENİZCİSİ HER GÖREVİ ÜSTÜN BİR VAZİFE ANLAYIŞIYLA YERİNE GETİRMEYE HAZIR'

Törende konuşan Türk Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, "Yerli ve milli imkanlarla inşa edilmiş gemilerimizden oluşan görev kuvveti, disiplini ve eğitim seviyesiyle NATO'da emsal gösterilen amfi personelimiz, bünyesindeki SİHA'lar ve helikopterlerden oluşan hava gücüyle Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti alan dışı harekat kabiliyetlerimizi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası görevlerindeki etkinliğini, savunma sanayimizin etkinliğini ve caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyacak. İştirak edilecek tatbikatların yanı sıra iştirak edilecek liman ziyaretleri ve geçiş eğitimleriyle donanımızın gücünü, etki sahamızın büyüklüğünü kırılgan ve değişken uluslararası ortamda güçlü bir şekilde yansıtacaktır" dedi.

Oramiral Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görev kuvvetimizin seçkin personeli, bu zorlu ve tarihi görev süresince denizciliğin gerektirdiği yüksek disiplin, fedakarlık ve görev bilinciyle hareket edeceğinize, karşılaşılabilecek her türlü şart altında sizlere tevdi edilen sorumluluğu başarıyla yerine getireceğinize olan inancım tamdır. Türk denizcisi tarih boyunca olduğu gibi bugün de denizde verilen her görevi üstün bir vazife anlayışıyla yerine getirmeye hazırdır."

'İMKAN VE KABİLİYETLERİNİ GÖSTERECEĞİZ'

Anadolu Türk Deniz Gücü Kuvveti Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican da Türk Deniz Kuvvetleri'nin dünya barışına katkıda bulunmak ve Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla, farklı bölgelerde önemli görevler icra ettiğini söyledi. Bilican, "Deniz Kuvvetleri yakın coğrafya ile açık denizleri de kapsamak suretiyle; ülke menfaatlerinin bulunduğu her deniz alanına nüfuz etme kabiliyetine sahip bulunmakta, ilgili bölgelerde sürekli bayrak ve varlık gösterebilmekte, siyasi ve askeri gücün idamesine katkıda bulunmaktadır. Sahip olduğu bu üstün kabiliyetlerle Deniz Kuvvetleri, barış, kriz ve çatışma durumlarının yarattığı hassasiyetlere uygun bölgelerde konuşlanarak, ana vatana yönelik tehditleri en uzak mesafede bertaraf etme potansiyeline sahiptir. Görev kapsamında, bütünüyle ülkemiz tersanelerinde ve tamamen yerli ve milli imkanlarla inşa edilmiş TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul VE TCG Kınalıda gemilerimiz, savunma sanayimizin önemli firmaları tarafından geliştirilip üretilen insansız hava araçlarımız ve denizde ve karada harekat yapabilen zırhlı araçlarımız ile yerli ve milli savunma sanayimizin imkan ve kabiliyetlerini ziyaret ettiğimiz ülkelerde en iyi şekilde göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

'YOLUNU GÖZLEYECEĞİZ'

Oğlunu uğurladığını ifade eden Hatice Babat ise "İlk görevi, duygulandık. Bizim için büyük bir mutluluk. Hayırlı uğurlu olsun, hayırlısıyla gidip gelsinler. Mutluyuz, yolunu gözleyeceğiz. Gururluyuz vatanımız için" dedi.

TCG İstanbul'da görev yapan oğlunu uğurlayan Mahmut Savran da "3,5 aylık bir görevleri var. Çok mutluyuz, gururluyuz. Allah devletimize zeval vermesin. Daha önce yurt dışına başka görevlere de gitti ama ilk defa bu kadar uzun süre ayrı kalacağız" diye konuştu.